Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:14, 02 дек 2022

Старайтесь все важные решения принимать самостоятельно, не ожидая от окружающих подсказок и советов. Люди, привыкшие во всем ориентироваться на других, следовать чужому примеру, сейчас рискуют сделать серьезные ошибки. Обращайте внимание на свои чувства и переживания, прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Особенно – в личных отношениях, поскольку есть риск попасть под опасное влияние.







Будьте практичны. Мечтать и фантазировать – это прекрасно, но сейчас нужно сосредоточиться на решении реальных задач. Они часто просты, но все же требуют внимания. Старайтесь любые начатые дела доводить до конца, иначе позже из-за них не удастся заняться чем-то действительно интересным.



Овен

Сложный день. Вы склонны к необдуманным поступкам и совершенно не в состоянии предугадать, какими будут последствия ваших действий. В таких условиях не стоит удивляться тому, что неприятности возникают снова и снова, и винить в этом звезды или судьбу нет никаких оснований — все дело в вашем собственном отношении к происходящему. Старайтесь избегать конфликтов с коллегами и руководством, отложите обсуждение вопросов, касающихся финансов и имущества.



Телец

Это очень благоприятный день для бизнеса. Тельцы-предприниматели могут расширить свой бизнес или заключить выгодные сделки. У наемных сотрудников есть шанс добиться повышения зарплаты. Некоторым представителям знака предложат новую работу.



Близнецы

Сейчас нужно действовать, а не ждать у моря погоды, даже если вам кажется, что для новых начинаний это не самый подходящий день. Не бойтесь перетрудиться: у вас достаточно жизненной энергии для того, чтобы довести начатое до конца. Возможны денежные поступления и выгодные сделки.



Рак

Неоднозначный день. Трудности возможны, но вы неплохо с ними справляетесь — в основном потому, что проявляете настойчивость, работаете, не жалея сил, и не идете на поводу у собственных слабостей. Возможно получение неожиданных деловых предложений. Сотрудничество с новыми партнерами будет складываться непросто, но принесет завидные плоды.



Лев

Не предпринимайте ничего, пока не определитесь со своими целями и приоритетами. Вы слишком много внимания уделяете мелочам и слишком мало задумываетесь о том, что действительно важно. Велик соблазн заняться чем-то совершенно новым, неизведанным, но звезды напоминают, что сначала нужно довести до конца все ранее начатые дела.





Дева

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня – она хорошо подходит для работы, решения финансовых вопросов, общения с влиятельными людьми и представителями государственных организаций. Особенно удачным в профессиональном отношении день будет для тех, кто по роду своей деятельности связан с искусством, шоу-бизнесом, индустрией развлечений.



Весы

Могут возникать серьезные разногласия с руководством, но вам удастся доказать свою правоту, если эмоции не возьмут над вами верх. Желательно воздержаться от критических замечаний (в том числе тех, которые кажутся вам конструктивными) в адрес коллег.



Скорпион

День, полный новых идей и планов. Скорпионы буквально раздвигают границы возможного. Представители знака ставят перед собой цели, которые другим кажутся недостижимыми – и добиваются желаемого, как бы ни складывались обстоятельства. К вам притягиваются личности яркие, неординарные. День обещает быть щедрым на новые знакомства.



Стрелец

Возникают сомнения в правильности выбранного пути; планы, которые вы раньше считали совершенно реальными, сегодня кажутся практически неосуществимыми. Но вы не сдаетесь раньше времени, а начинаете поиски людей, которые могут дать толковые советы, помочь – и преуспеваете в этом. К концу дня вы будете окружены единомышленниками, готовыми ради вас на все.



Козерог

Обратите внимание на идеи, которые появляются у окружающих: кое-что можно быстро воплотить в жизнь. Ваши собственные планы, к сожалению, не столь хороши, да и реализовать их в жизнь будет значительно труднее. Немало времени отнимает решение бытовых вопросов, большинству представителей знака придется заниматься домашними делами в рабочее время. Возможны поломки бытовой техники.



Водолей

Не стоит в этот день заниматься сложными делами, требующими сосредоточенности и внимания к деталям. Слишком часто вы упускаете из виду то, что имеет значение, совершаете ошибки из-за своей рассеянности. Вопросы, касающиеся финансов, не решайте в одиночку, прислушайтесь к советам опытных людей.









Рыбы

Для вас этот день ознаменуется победой над давним соперником или решением проблемы, долгое время мешавшей вашему продвижению по карьерной лестнице. Нельзя сказать, что все получится само собой, но и титанических усилий от вас не потребуется: достаточно будет оказаться в нужное время в нужном месте или найти правильные слова. Возможны неожиданные денежные поступления, ценные подарки.

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