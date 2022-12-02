Любовный гороскоп на сегодня, 3 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:19, 02 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 3 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Хороший день для того, чтобы перевести отношения с любимым человеком из разряда «временные» в разряд «длительные» или даже «постоянные». Переходы же от большего к меньшему сегодня не приветствуются — из этого вряд ли выйдет толк. Для подобных экспериментов лучше дождаться более подходящего дня.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку постоянно будет хотеться спать, а Вы будете списывать его вялость на нежелание общаться с Вами или еще на что-либо из той же серии. Не стоит делать таких далеко идущих выводов: в глубине души Вы и сами знаете, что не правы.



Близнецы

Очевидно, сегодня Вы получите удручающее известие о том, что кто-то из дальних родственников на днях захочет погостить у Вас недельку-другую. Не паникуйте — звезды рекомендуют начать делать евроремонт, и родня вряд ли задержится надолго. А если и задержится, будет кому поклеить обои и покрасить балкон на девятом этаже с внешней стороны.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что Вы имеете в виду или хотите ему доказать тем или иным своим действием. Постарайтесь обойтись без тонких полунамеков и туманных подсказок, будьте прямы, открыты и откровенны. Время для заигрываний придет позже.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто выбрать между Вами и каким-то еще близким ему человеком. Каким бы выбор в итоге ни оказался, постарайтесь принять его с уважением и пониманием, потому что в следующий раз он может стать совершенно противоположным.





Дева

Сегодня не стоит строить слишком большие планы касательно Вашего совместного будущего с Вашим любимым человеком. Все равно все получится как-то иначе, вовсе не так, как Вы это себе представляли. Поэтому во избежание разочарований постарайтесь плыть по течению. Так оно лучше будет.



Весы

Завоевание человека Вашей мечты подходит к концу. Скоро он сдастся на милость победителя, и будете вы жить, как в сказке, долго и счастливо. Только задумайтесь: когда эта мечта сбудется, не станет ли Вам скучно жить? Может быть, не стоит так уж торопить события, а лучше позавоевывать неприступное сердце подольше?



Скорпион

Сегодня у Вас возникнет полное ощущение, что, пытаясь доказать что-то Вашему любимому человеку, Вы бьетесь головой в бетонную стену, причем стена на это битье никак не реагирует, чего о голове не скажешь. Может быть, стоит перестать тратить время на столь бесполезные занятия и попробовать найти дверь?



Стрелец

Ваш любимый человек сегодня будет на редкость вспыльчив, поэтому звезды советуют лишний раз ему не перечить, дабы не будить в нем зверя, даже если Вы не боитесь хомячков. Вам не трудно хотя бы один день сделать вид, что Вы целиком и полностью потакаете его прихотям, а проблем между вами от этого значительно поубавится.



Козерог

То, что Вам кажется мелочью, чем-то незначительным и преходящим, на самом деле является очень важным, фактически определяющим в ваших отношениях. Сегодня вам придется выяснить, что же это, и исходя из сделанного вывода, вместе придумать, что со всем этим делать дальше. Не торопитесь, времени у вас много.



Водолей

Сегодня Вы и Ваш любимый человек почувствуете себя детьми. Вам захочется прыгать, резвиться и веселиться без устали, и вы не будете отказывать себе в этом удовольствии. Если у вас есть ребенок, он целый день будет смотреть на вас с недоумением — даже он себя уже так не ведет. А вам будет хорошо…









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решиться на то, чтобы сказать Вам что-то очень важное, о чем Вам давно пора бы знать, да Вам все никак не могли собраться рассказать. Поэтому готовьтесь к тому, что после длительных сомнений о чем-то Вы в этот день узнаете.

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