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Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:08, 03 дек 2022

Спокойствие и уверенность в своих силах помогают во всем. Даже из самых сложных ситуаций удается найти выход, если вы не пытаетесь справиться с проблемами самостоятельно, а обращаетесь к людям, которые не меньше вашего заинтересованы в благоприятном развитии событий. Преодолевать трудности вместе оказывается интересно и приятно. Не исключено, что именно с этого начнется головокружительная романтическая история.



Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Овен
Пришло время проявить лидерские качества и организаторские таланты. Вам под силу навести порядок в делах, как своих, так и чужих. Участвуя в любых дискуссиях, вы выступаете очень убедительно, поэтому окружающие наверняка прислушаются к вашему мнению.

Телец
Воздержитесь от долгих поездок и отложите начало каких-то масштабных дел, связанных с финансами или недвижимостью. В этот день лучше ограничиться решением несложных актуальных задач, домашними заботами – а также общением с людьми, которые вам приятны и интересны.

Близнецы
Вы начнете этот день в отличном настроении, которое быстро заразит окружающих. С вами легко и приятно иметь дело, поэтому на недостаток союзников и помощников жаловаться не придется. Есть шанс заключить выгодную сделку. Первая половина дня – подходящее время для благотворительности, помощи нуждающимся.

Рак
День очень неровный и напряженный. События его только на первый взгляд кажутся совершенно не связанными между собой; обдумав сложившуюся ситуацию, вы поймете, что и почему произошло, а также догадаетесь, что нужно предпринять, чтобы избежать неприятностей в обозримом будущем.

Лев
Придется приспосабливаться к некоторым обстоятельствам, вошедшим в вашу жизнь недавно. Ждите достаточно интересную ситуацию, которая поспособствуют лучшей адаптации. Сегодня можно провести день в спокойствии: самоанализ и пребывание в тишине помогут найти правильные решения для многих дел.


Дева
Спокойный день, который можно посвятить тем делам, которые вам действительно интересны. У многих представителей знака появляются новые интересы и хобби, Девы не упускают возможности расширить кругозор, научиться чему-то новому. Благоприятный день для посещения театра или концертного зала, но можно и просто сходить в кино – вы получите позитивные эмоции.

Весы
У вас нет недостатка в новых идеях; сегодня вы смело можете делиться ими не только с проверенными союзниками, но и потенциальными партнерами. Вы неожиданно получите поддержку (возможно, со стороны очень влиятельных людей), и потому сможете реализовать какой-то смелый, неординарный замысел. Благоприятна финансовая ситуация, покупки и инвестиции будут удачными.

Скорпион
События этого дня заставят вас мысленно вернуться в прошлое – именно там кроется истинная причина происходящего сейчас. Вы способны объективно оценить и собственные, и чужие поступки, сделать правильные выводы, и, что особенно важно, исправить ошибки. Все это утомительно и довольно неприятно, однако необходимо – если, конечно, вы не хотите топтаться на месте.

Стрелец
Это сложный день для общения: близкие люди неожиданно начинают раздражать, кажется, что с ними просто невозможно найти общий язык. Очень неблагоприятен день для влюбленных Стрельцов, которые могут попасть в ловушку собственных ложных представлений или навязанных стереотипов.

Козерог
Придется потрудиться, чтобы разобраться с недоразумениями и трудностями, возникшими в предыдущие дни. Постарайтесь сделать это как можно быстрее – во второй половине дня вас ждут более приятные и интересные занятия. Все вопросы, касающиеся денег, нужно обсуждать до обеда; потом вас накроет волна легкомысленного настроения, никак не способствующего разумной экономии.

Водолей
День нестандартных решений, необычных поступков. Вы готовы на многое, однако порой не проявляете должной осмотрительности. К счастью, по большей части вам везет. Если возникают сложные проблемы, рядом немедленно оказываются люди, готовые помочь в их решении. Можно рассчитывать на поддержку влиятельных людей.



Рыбы
Это отличный день для любой совместной деятельности: вы способны заразить своим энтузиазмом кого угодно. Можно браться за дела, которые долгое время казались вам трудными, почти невыполнимыми – сегодня вы справитесь с ними почти играючи. Возможны неожиданные озарения, поистине гениальные идеи.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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