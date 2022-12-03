Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:08, 03 дек 2022

Спокойствие и уверенность в своих силах помогают во всем. Даже из самых сложных ситуаций удается найти выход, если вы не пытаетесь справиться с проблемами самостоятельно, а обращаетесь к людям, которые не меньше вашего заинтересованы в благоприятном развитии событий. Преодолевать трудности вместе оказывается интересно и приятно. Не исключено, что именно с этого начнется головокружительная романтическая история.









Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.



Овен

Пришло время проявить лидерские качества и организаторские таланты. Вам под силу навести порядок в делах, как своих, так и чужих. Участвуя в любых дискуссиях, вы выступаете очень убедительно, поэтому окружающие наверняка прислушаются к вашему мнению.



Телец

Воздержитесь от долгих поездок и отложите начало каких-то масштабных дел, связанных с финансами или недвижимостью. В этот день лучше ограничиться решением несложных актуальных задач, домашними заботами – а также общением с людьми, которые вам приятны и интересны.



Близнецы

Вы начнете этот день в отличном настроении, которое быстро заразит окружающих. С вами легко и приятно иметь дело, поэтому на недостаток союзников и помощников жаловаться не придется. Есть шанс заключить выгодную сделку. Первая половина дня – подходящее время для благотворительности, помощи нуждающимся.



Рак

День очень неровный и напряженный. События его только на первый взгляд кажутся совершенно не связанными между собой; обдумав сложившуюся ситуацию, вы поймете, что и почему произошло, а также догадаетесь, что нужно предпринять, чтобы избежать неприятностей в обозримом будущем.



Лев

Придется приспосабливаться к некоторым обстоятельствам, вошедшим в вашу жизнь недавно. Ждите достаточно интересную ситуацию, которая поспособствуют лучшей адаптации. Сегодня можно провести день в спокойствии: самоанализ и пребывание в тишине помогут найти правильные решения для многих дел.





Дева

Спокойный день, который можно посвятить тем делам, которые вам действительно интересны. У многих представителей знака появляются новые интересы и хобби, Девы не упускают возможности расширить кругозор, научиться чему-то новому. Благоприятный день для посещения театра или концертного зала, но можно и просто сходить в кино – вы получите позитивные эмоции.



Весы

У вас нет недостатка в новых идеях; сегодня вы смело можете делиться ими не только с проверенными союзниками, но и потенциальными партнерами. Вы неожиданно получите поддержку (возможно, со стороны очень влиятельных людей), и потому сможете реализовать какой-то смелый, неординарный замысел. Благоприятна финансовая ситуация, покупки и инвестиции будут удачными.



Скорпион

События этого дня заставят вас мысленно вернуться в прошлое – именно там кроется истинная причина происходящего сейчас. Вы способны объективно оценить и собственные, и чужие поступки, сделать правильные выводы, и, что особенно важно, исправить ошибки. Все это утомительно и довольно неприятно, однако необходимо – если, конечно, вы не хотите топтаться на месте.



Стрелец

Это сложный день для общения: близкие люди неожиданно начинают раздражать, кажется, что с ними просто невозможно найти общий язык. Очень неблагоприятен день для влюбленных Стрельцов, которые могут попасть в ловушку собственных ложных представлений или навязанных стереотипов.



Козерог

Придется потрудиться, чтобы разобраться с недоразумениями и трудностями, возникшими в предыдущие дни. Постарайтесь сделать это как можно быстрее – во второй половине дня вас ждут более приятные и интересные занятия. Все вопросы, касающиеся денег, нужно обсуждать до обеда; потом вас накроет волна легкомысленного настроения, никак не способствующего разумной экономии.



Водолей

День нестандартных решений, необычных поступков. Вы готовы на многое, однако порой не проявляете должной осмотрительности. К счастью, по большей части вам везет. Если возникают сложные проблемы, рядом немедленно оказываются люди, готовые помочь в их решении. Можно рассчитывать на поддержку влиятельных людей.









Рыбы

Это отличный день для любой совместной деятельности: вы способны заразить своим энтузиазмом кого угодно. Можно браться за дела, которые долгое время казались вам трудными, почти невыполнимыми – сегодня вы справитесь с ними почти играючи. Возможны неожиданные озарения, поистине гениальные идеи.

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