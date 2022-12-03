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Любовный гороскоп на сегодня, 4 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 4 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:12, 03 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 4 декабря 2022 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня Ваша любовь позволит Вашему любимому человеку измениться в лучшую сторону, причем объективно в лучшую. Однако через некоторое время он вполне может пожалеть о том, что пошел у Вас на поводу и начал меняться. Будьте готовы к тому, что сила действия равна силе противодействия.



Телец
Нынче всякое усилие будет даваться Вам с неимоверным трудом. Стоит ли пытаться быть милым, если на лице при этом будет написано такое напряжение? Вряд ли, скорее всего, на Вас обидятся. Постарайтесь на глаза любимому не попадаться.

Близнецы
Сегодня было бы полезно сходить всей семьей на какое-либо спортивное состязание, или самим заняться спортом. Уж больно день для этого очень благоприятный! Если футбольного матча не намечается, почему бы просто не сходить погулять?

Рак
Тем, кто несколько подустал от однообразия продолжительной семейной жизни, нынче светила обещают маленький подарок. Вы неожиданно обнаружите в партнере премилую черту, которую ранее умудрялись не замечать.

Лев
Подходящий день для совместных больших покупок. Смело отправляйтесь, взявшись за руки, на поиски дивана, телевизора, дачи или квартиры – обязательно найдете именно то, что нужно. Не забудьте только взять с собой оптимизм и хорошее настроение.


Дева
Сегодня благоприятный день для семейных торжеств. Кстати, даже если Вы с Вашей половинкой пока не женаты, Вы можете и ее ввести в круг семьи — это только внесет свою нотку очарования в празднество. Единственное, не стоит целоваться у всех на виду. Для этой цели можно и уединиться.

Весы
Сегодня Вы поймете, что определенный этап в Ваших отношениях с любимым человеком подошел к концу, как бы Вам ни печально было это сознавать. Впрочем, возможно, за ним последует нечто новое, более яркое и запоминающееся – нужно лишь немножко подождать.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет Вам в чем-то признаться. Однако он все же сделает это вопреки всем своим страхам, переживаниям и нежеланиям. Постарайтесь оценить этот жест с его стороны, поскольку поступок будет действительно решительным и незаурядным.

Стрелец
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что он допустил какую-то ошибку в отношениях с Вами. Эта ошибка не будет фатальной, да и вообще особого значения в ваших отношениях иметь не будет, однако ему будет крайне обиден сам факт ее наличия.

Козерог
Сегодня Вы прочитаете очень полезную Вам книгу, которая в корне перевернет Ваши представления о том, какими должны быть идеальные любовные отношения. Постарайтесь максимально им соответствовать, но не ломать ни Вашу жизнь, ни жизнь Вашего любимого человека.

Водолей
Сегодня Вашему любимому человеку потребуется максимум внимания, чтобы не попасться ни на одну из Ваших шуток и не попасть впросак. Поэтому если Вам удастся его разыграть, не стоит собой гордиться. Будет удивительнее, если разыграть Вам его не удастся.



Рыбы
Сегодня Вам не повредит немного коварства и ехидности в общении с Вашим любимым человеком. Если Вы будете чересчур белым и пушистым, ему будет неинтересно общаться с Вами, и он может предпочесть Вашему обществу какое-то иное. Впрочем, если Вам того и надо…

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Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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