Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:08, 04 дек 2022

Начало дня будет гармоничным и благоприятным. В это время можно браться за дела, с которыми прежде не удавалось справиться, решать сложные вопросы. Возможны незапланированные встречи; они окажутся на удивление приятными и полезными. Не исключены знакомства, которые могут получить романтическое продолжение.







Более напряженной и сложной будет вторая половина дня. Могут обостриться давние противоречия, не исключено, что придется отказаться от собственных планов ради решения чужих проблем. Ссорятся друг с другом даже люди, которые раньше отлично ладили. Поток взаимных претензий и упреков долго не иссякает.



Овен

Благоприятный день для работы. Многие профессиональные задачи решаются быстрее, чем обычно, потому что вы вовремя обращаетесь за помощью. Проявляйте инициативу, смело вносите на рассмотрение новые идеи: коллеги вас поддержат, руководство одобрит ваши начинания. Можно заключать сделки, подписывать договоры. Вероятно получение крупных сумм.



Телец

Начав с энтузиазмом решать проблемы, можно в результате зайти в тупик. Чтобы этого не случилось, необходимо логическое мышление, а не упрямый напор. Руководствуйтесь разумом, иначе не избежать разочарований и финансовых потерь. Лучше сократить общение с ненадежными людьми и с теми, кто не сдержан в словах: сегодня вы будете чувствовать себя уязвимыми.



Близнецы

Вы ведете себя импульсивно, чаще обычного совершаете необдуманные поступки. Возможны серьезные конфликты с друзьями и членами семьи. Вы склонны вести себя вызывающе, провоцировать окружающих; это может обернуться серьезными неприятностями, так что стоит проявить осмотрительность.



Рак

Нужно немного подождать: благоприятное время для новых начинаний, смелых экспериментов и творческих поисков начнется чуть позже. Пока же сосредоточьтесь на скучной, но все же требующей внимания текучке. Необходима аккуратность при оформлении любых документов, составлении отчетов – малейшая небрежность повлечет за собой неприятности.



Лев

Прекрасный день, когда можно говорить и делать все, что приходит в голову, не опасаясь при этом наказания. Вы окружены друзьями и единомышленниками, понимающими вас с полуслова. Легко завязываются новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными во всех отношениях.





Дева

Широкий кругозор и богатая фантазия помогают вам в решении сложных задач и преодолении преград. Вы добиваетесь больших успехов, что вызывает негативную реакцию у окружающих – вам завидуют, вас за что-то осуждают, о вас распускают сплетни. Относитесь к этому спокойно: едва ли кто-то сможет вам навредить, к тому же люди, чье мнение для вас действительно важно, ни на минуту не усомнятся в том, что вы заслуживаете уважения.



Весы

Люди, которые раньше считали, что вам не хватает решительности и упорства, сегодня поймут, как сильно ошибались – вы идете к цели, не замечая преград, и достигаете ее раньше, чем можно было предположить. Вероятны значительные профессиональные успехи, которые не останутся без вознаграждения: возможно получение финансового поощрения или повышение по службе.



Скорпион

Кое-какие причины для волнений есть, но неудачи, которые кажутся вам катастрофическими, на самом деле не столь значительны. Несмотря на происки недоброжелателей, вы реализуете профессиональные замыслы, добиваетесь успеха в делах, требующих нестандартных решений и оригинальных поступков. Личное обаяние оказывается кстати на деловых переговорах: оно работает там, где аргументы и доводы здравого смысла терпят поражение.



Стрелец

Звезды на вашей стороне – пользуйтесь этим, чтобы достичь поставленных целей. Любые знакомства оказываются полезными, да и из встреч с людьми, которым вы некогда оказали услуги, можно извлечь пользу. День подходит для заключения сделок, можно делать крупные покупки.



Козерог

Можно добиться значительного прогресса в делах. Постарайтесь при этом не перетрудиться: жизненный потенциал снижен, самочувствие может ухудшиться из-за переутомления. В середине дня найдите время для спокойного отдыха, неспешной прогулки.



Водолей

Ваши шансы достичь успеха не так уж велики. Но ситуация все же небезнадежна. Можно переключиться на какую-то новую цель, а можно и вовсе отложить собственные дела и сосредоточиться на помощи людям, попавшим в сложную ситуацию. Неплохо Водолеи справляются с решением творческих задач, хотя искания и находки представителей знака не всегда понятны окружающим.









Рыбы

Старайтесь смотреть на вещи проще. Этот день не принесет трудностей, если вы сами не станете искать их. Правда, во второй половине дня может возникнуть неоднозначная ситуация, но тут вам на помощь придет близкий человек, и вскоре вы вновь сможете вздохнуть с облегчением.

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