Любовный гороскоп на сегодня, 5 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:12, 04 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 5 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вас меньше всего будет интересовать мнение Вашего любимого человека по поводу того, что Вы делаете или думаете. Поэтому ему останется только посочувствовать — с его точкой зрения Вы считаться не будете. Может быть, все же стоит обратить на нее больше внимания?







Телец

Сегодня Вы еще раз убедитесь в том, что мир тесен. Вполне возможно, что в этот день выяснится, что два Ваших любимых человека давно знакомы между собой или что Вы вот уже несколько лет работаете с Вашей первой любовью в соседних кабинетах. Извлечете Вы из этого обстоятельства пользу или нет — зависит только от Вас.



Близнецы

Нынче Dы будете куда более удачливы в обретении новых друзей, чем в завоевании чьих-то сердец. Оно и к лучшему — зачем Вам такая большая коллекция сердец? А друзей слишком много не бывает.



Рак

Ваши отношения нужны в первую очередь Вам и Вашему любимому человеку, а уже потом многочисленным родственникам и друзьям. Поэтому стройте их сегодня в соответствии с Вашими знаниями и представлениями об этом процессе, не слушая никого и не следуя ничьим советам.



Лев

Сегодня Ваша половинка будет Вам очень мешать во всем, что не касается непосредственно ее. Поэтому когда будете планировать объем работы на сегодня, стоит на всякий случай сократить его на треть. Иначе ссоры с любимым человеком не избежать, а это Вам вовсе не нужно.





Дева

Старайтесь проявлять максимум терпения в отношении своей второй половинки. Вы собраны и готовы к активным действиям, но она сейчас намного медлительнее и инертнее Вас. От этого никуда не деться, поэтому просто смиритесь с этим малоприятным обстоятельством.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет не очень приятно сознавать, что он не занимает все Ваши мысли и чувства, а всего лишь большую их часть. Постарайтесь ему объяснить, что и две трети, и три четверти – это очень и очень много. А может быть и еще больше – стоит только немного потерпеть.



Скорпион

В этот день все высшие силы, которые только существуют, будут на Вашей стороне. А значит, можете смело экспериментировать с Вашей личной жизнью, активно знакомиться с новыми перспективными людьми и ссориться со старыми и бесперспективными. Вполне возможно, что это принесет свои плоды.



Стрелец

Этот день Вы проведете со случайными и малознакомыми людьми, что Вам либо очень понравится, либо очень не понравится. В любом случае, равнодушным к происходящему Вы явно не останетесь. Равно как и Ваш любимый человек.



Козерог

А Вам не кажется, что своими любовью и заботой Вы душите Вашего любимого человека? Он задыхается в Ваших объятиях и мечтает лишь об одном: о глотке свежего воздуха. Звезды не призывают Вас любить Вашу половинку меньше, однако по сорок раз на дню звонить ей на мобильник, чтобы убедиться в том, что у нее все хорошо, пожалуй, не стоит.



Водолей

Если Вам интересно с человеком общаться, это вовсе не значит, что с ним пора налаживать более тесные отношения. Наличие статуса обычно неблаготворно влияет на развитие отношений, повышает критичность восприятия. Не стоит переводить из разряда интересных собеседников в разряд потенциальных половинок всех, кого не лень.









Рыбы

Вспомните уроки, извлеченные из Ваших любимых книжек. Сегодня в отношениях с Вашей половинкой они Вам очень пригодятся. Возможно, сегодняшние события даже напомнят Вам один из сюжетов любимого произведения. Вспомните, как Вы воспринимали написанное, и действуйте сообразно Вашим воспоминаниям.

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