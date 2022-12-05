Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:52, 05 дек 2022

В этот день многое будет зависеть от способности оказаться в нужное время в нужном месте; без нее не преуспеют даже самые упорные и настойчивые. Удача улыбается тем, кто быстро находит связи между независимыми, на первый взгляд, событиями, находит закономерности и делает выводы из них.







День очень хорошо подходит для научной работы и планирования. С точки зрения личных отношений он не столь благоприятен, ведь в этой сфере одной логики часто бывает недостаточно. Интуиция же у большинства людей притуплена, и это часто мешает понимать близких.



Овен

Беспокойный и сложный день, значительную часть которого Овны проведут в неприятных размышлениях. У представителей знака то и дело возникают разногласия с людьми, чье мнение для них важно. Не уступчивости, ни терпения Овны не проявляют, так что конфликт может оказаться очень серьезным.



Телец

Звезды готовы поддержать тех, кто стремится подняться по карьерной лестнице, покорить профессиональные вершины. Это подходящий день для встречи с потенциальными партнерами, проведения презентаций. Заключенные сделки будут удачными, как и деловые поездки, в которые вы отправитесь в этот день.



Близнецы

Положитесь на свое умение разбираться в людях, сегодня оно вас не подведет, и даже впечатление, составленное о новом знакомом после мимолетной встречи, будет верным. Это оказывается полезным и с деловой, и с личной точки зрения. Если вам захочется с кем-то пофлиртовать, не отказывайте себе в этом удовольствии – вас ждут не только позитивные эмоции, но и незабываемые романтические моменты.



Рак

Смело идите в бой – у вас есть все шансы одержать в нем победу. Решительность и целеустремленность будут очень кстати, особенно полезными они окажутся тем Ракам, которые недавно вышли на новую работу. Если вам нужно завоевать чью-то симпатию, не стесняйтесь прибегнуть к саморекламе: никто не похвалит вас лучше, чем вы сами, не расскажет о ваших подвигах увлекательнее, не продемонстрирует ваши победы нагляднее. Кстати, стоит и побаловать себя – это тоже получается у вас лучше, чем у кого бы то ни было.



Лев

Будьте очень внимательны, особенно — к мелочам и второстепенным деталям. Только так вы сможете вовремя распознать смесь обмана с заблуждением, которую преподносят вам под видом общеизвестных фактов, и избежать тех ловушек, в которые недоброжелатели пытаются вас заманить.





Дева

Будьте внимательны к близким людям – сегодня они нуждаются в вашей помощи, поддержке, советах. Этот день хорошо подходит для семейных мероприятий, визитов к родственникам. Возможно получение важных известий от друзей вашей юности. Не исключено, что вам представится шанс восстановить отношения, которые были очень важны для вас, но прервались из-за недоразумения.



Весы

Неплохой день для того, чтобы подготовиться к чему-то важному и значительному. Если вы еще не знаете, к чему именно, прислушайтесь к интуиции: кое-какие догадки у нее наверняка есть. Старайтесь ничего не упускать из виду, замечать мелкие детали. Случайные совпадения, необычные происшествия могут быть знаками судьбы.



Скорпион

Плодотворный день. Работаете вы, может быть, и не слишком много, но результатов добиваетесь блестящих. Вы даете отличные советы, к которым прислушаются даже люди, которые обычно полагаются исключительно на собственный жизненный опыт. Можно заключать договоры, заниматься оформлением документов. Важные вопросы лучше решать по телефону – на личных встречах вас легче сбить с толку.



Стрелец

Все не клеится и не ладится, из-за неблагоприятного стечения обстоятельств приходится откладывать реализацию планов. К тому же вы не ладите с окружающими, порой чувствуете себя одинокими, боитесь, что друзья о вас забыли. Подавленное душевное состояние не способствует успехам в работе.



Козерог

Вы сомневаетесь в успехе своих начинаний, но все же стараетесь не бросать их на полпути, и правильно делаете — именно благодаря настойчивости будут одержаны важные победы. Хорошо пройдут переговоры, назначенные на вторую половину дня; в это же время у Козерогов будет возможность неплохо заработать.



Водолей

Большая часть дня будет посвящена делам рутинным, малоинтересным, но полезным. Привлекайте к ним близких — будет веселее, к тому же совместная деятельность пойдет на пользу отношениям. Помните, что ваша кожа сегодня особенно чувствительна, будьте осторожны с бытовой химией, другими агрессивными веществами.









Рыбы

Будьте готовы к неожиданностям: их в этот день будет много. Вас это ничуть не тревожит – вы быстро ориентируетесь в ситуации, а вот близких происходящее может поставить в тупик. Хорошо, если вы найдете время успокоить окружающих, объяснить им, что и как следует делать. Можно принимать решения, касающиеся финансов, вкладывать крупные суммы в собственный бизнес.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram