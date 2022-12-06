Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:25, 06 дек 2022

От этого дня не следует ждать каких-то кардинальных перемен в жизни; он в первую очередь связан с усилением ранее наметившихся тенденций, логическим развитием событий, предпосылки которых были замечены ранее. Можно укрепить уже существующие отношения, подвести итоги переговоров, длившихся не один день.







Если в последнее время вы то и дело ссорились с кем-то, обменивались упреками и претензиями, в этот день возможен окончательный разрыв отношений. Желающим все же сохранить их нужно быть деликатными и терпеливыми. Возможны недомогания, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны.



Овен

Хотя в этот день вам будет не так-то просто добиться желаемого, вам вполне по силам справиться с влиянием негативных тенденций. Овны изобретательны, находчивы, решительны – это помогает им находить новые пути там, где другие топчутся на месте. Если вам предлагают помощь, принимайте ее, но и тем, кто обращается к вам за поддержкой, не отказывайте.



Телец

Подходящий день для пересмотра планов, которые вы строили в последнее время. Ненужное и лишнее отваливается практически само собой, и ничто не мешает вам сосредоточиться на том, что действительно важно. Несколько улучшается финансовая ситуация, появляется возможность сделать крупные покупки.



Близнецы

Вас ожидают трудности и преграды буквально во всех сферах жизни. И хотя Близнецы приложат максимум усилий для того чтобы сохранить статус-кво, избежать проблем не выйдет. Вам будет нелегко прийти к компромиссу с партнерами по бизнесу и сослуживцами, однако если этого не сделать, положение дел заметно ухудшится, так как совместные труды могут пойти насмарку.



Рак

Вам нужно поберечь себя. Влияние негативных тенденций сегодня будет довольно сильным, а это значит, что вероятность недоразумений и сложных ситуаций весьма высока. Главное – не терять веры в себя; окружающие вас поддержат, как только увидят, что вы не сомневаетесь в успехе.



Лев

Этот день обещает больше размышлений, чем переживаний, больше правильных выводов, чем сильных чувств. Вы весьма практичны, так что происходящее вас только радует. Удается найти ответы на целый ряд важных вопросов, и перестроить свою жизнь таким образом, чтобы не повторять старых ошибок, не сталкиваться снова и снова с проблемами прошлого.





Дева

Не лучший день с точки зрения финансов: деньги утекают сквозь пальцы и не обещают вернуться в обозримом будущем. Вещи, которые вы покупаете в этот день, едва ли оправдают ваши ожидания; уже очень скоро вы задумаетесь о том, как же от них избавиться. Жизненный потенциал снижен, вы устаете гораздо быстрее, чем обычно, даже самые незамысловатые дела кажутся сложными и утомительными.



Весы

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается хорошо. Полезно участвовать в реализации масштабных проектов, начинать сотрудничество с крупными организациями (в том числе государственными) и влиятельными людьми. Неплохо складываются поездки, однако времени они могут отнять несколько больше, чем вы рассчитывали. Заключенные сделки приносят прибыль, хоть и незначительную.



Скорпион

Напряженный день, приносящий огромное количество мелких неприятностей. У вас просто нет времени заняться тем, что действительно важно: вы постоянно что-то улаживаете, исправляете, приводите в порядок. Возможны неудачные сделки, финансовые потери. Требуется особая осторожность при управлении транспортными средствами.



Стрелец

Очень благоприятный день для общения, как в официальной, так и в неформальной обстановке. Вы обаятельны, а потому легко находите союзников; даже люди, долгое время отказывавшие вам в помощи, сегодня готовы выполнить любую вашу просьбу. Высок жизненный потенциал, поэтому вы не чувствуете усталости, даже если работать приходится больше обычного. Полезны занятия спортом и физическим трудом.



Козерог

Подходящий день для заключения крупных сделок, начала реализации новых коммерческих проектов. Ваше деловое чутье безупречно, вы легко понимаете, какие начинания перспективны, а какие – нет. Переговоры с партнерами приятны и интересны, но пока не приносят должного результата; настаивайте на своем, и вы добьетесь выгодных условий, хоть и несколько позже.



Водолей

Вы действуете решительно, не хотите отступать, даже если на вашем пути возникают преграды. Многие представители знака будут приятно удивлены своими способностями, энергией и жизненной силой. День подходит для разнообразного творчества, поиска оригинальных решений.









Рыбы

Вы сталкиваетесь с неожиданными трудностями, но это не повергает вас в растерянность. Напротив – чем сложнее задачи, стоящие перед Рыбами, тем с большим энтузиазмом представители знака берутся за их решение. При этом важно правильно оценивать свои силы, понимать, что даже для вас далеко не все возможно. Способность вовремя отступить избавит вас от неприятностей.

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