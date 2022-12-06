Любовный гороскоп на сегодня, 7 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:28, 06 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 7 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется узнать, каким Вы себе его представляете, каким видите его идеальный образ, чего вообще от него ожидаете. Возможно, напрямик он об этом не спросит, но исподволь, намёками выведает всё, что Вы позволите ему выведать. Будьте начеку!







Телец

Юмор Вашего любимого человека будет сегодня весьма своеобразным. Не бойтесь, это не навсегда, это просто день такой неудачный выдался. Впрочем, если для Вас он вполне удачен, можете радостно смеяться и улыбаться – тогда в вашей совместной жизни будет еще очень много таких дней.



Близнецы

В этот день Вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть. Конечно, Ваши родные, любимые и близкие это заметят и будут активно щадить Ваши чувства, однако и Вам следует за собой последить. Если Вы заранее будете знать, что причинит Вам боль, лучше этого по возможности избежать.



Рак

Не обязательно обо всех своих проблемах рассказывать любимому человеку, у него и своих хватает. Лучше заведите себе дневник, в который Вы будете записывать все, что Вас волнует. Или поведайте все, что у Вас наболело, котенку или любимой игрушке. У них точно хватит терпения выслушать Вас и понять.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет смириться с тем, что он не первый в Вашей судьбе близкий Вам человек. Почему-то ревность к прошлому в этот день будет в нем доминировать над всеми остальными чувствами, что, естественно, сделает ваше совместное существование несколько дискомфортным.





Дева

В этот день Вам захочется вести себя с Вашим любимым человеком не так, как обычно. А он, напротив, будет мечтать об общении с Вами и только с Вами. Придется искать некую золотую середину, дабы избежать ссор и взаимонепониманий. Звезды уверены в том, что она в итоге найдется.



Весы

Сегодня Вам стоит внимательно выслушать все то, что Вам говорит Ваш любимый человек. Возможно, он и не откроет Вам глаза на какую-то истину или не произнесет те самые слова, которые Вы так долго от него ждали, однако это не уменьшит значимость сказанного им. Будьте внимательны!



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек попросит Вас о чем-то для Вас не очень сложном, но для него крайне важном. Постарайтесь выполнить его просьбу во что бы то ни стало, благо особенных моральных и душевных сил она у Вас действительно не потребует. Главное, чтобы все это было от души и искренне.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек заметит наконец, что с Вами что-то не так и не то, поэтому предпримет какие-то попытки для того, чтобы Вы наконец улыбнулись и стали немножко более открытым этому миру. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы у Вас все получилось.



Козерог

Сегодня Вам стоит предусмотреть как можно больше вероятностей развития того или иного события и предотвратить его негативные последствия до того, как они наступят непосредственно на Вас и Вашего любимого человека. Вашей половинке решение такой задачи будет не под силу.



Водолей

Сегодня Вам стоит запастись терпением. По идее, килограммов трех этого ценного продукта будет для Вас вполне достаточно, чтобы вытерпеть все капризы Вашей половинки, все неожиданности, которые войдут в Вашу жизнь благодаря общению с ней, а также все возможные последствия от этого дня.









Рыбы

Самой большой ошибкой сегодня были бы любые действия разрушительного характера. Если Вы не в настроении созидать, посидите, сложа руки. Так Вы принесете себе и окружающим куда как меньше вреда. Это, безусловно, касается и личной жизни.

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