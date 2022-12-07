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Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:25, 07 дек 2022

Подходящий день для того, чтобы обсудить что-нибудь важное. При этом лучшими собеседниками оказываются не постоянные союзники, а недавние критики – именно они делают самые толковые замечания, подсказывают, как двигаться вперед.



Возможны неожиданные встречи с людьми, которые когда-то играли важную роль в вашей жизни. Такие моменты многих заставляют задуматься о прошлом, проанализировать свои поступки и понять, как стоит вести себя дальше. Вероятны приятные события в семье или хорошие новости, касающиеся родственников.

Овен
Количество мелких неприятностей и досадных недоразумений выходит за все разумные рамки. Из-за необходимости постоянно исправлять ошибки (преимущественно чужие) у вас просто нет времени заняться тем, что действительно важно. Возможны неудачные сделки, финансовые потери. За рулем будьте предельно осторожны и внимательны.

Телец
Сложный день. Найти общий язык с коллегами нелегко, проблемы на работе возникают чаще обычного, к тому же есть опасность стать жертвой интриг. Старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты и дискуссии, которые не имеют к вам прямого отношения, держите свое мнение при себе. Нежелательно заключать крупные сделки, вкладывать деньги в рискованные проекты.

Близнецы
Вы чрезвычайно остро реагируете на все, что происходит вокруг, поступки ваши трудно назвать обдуманными, а решения – взвешенными. Вы слишком часто обижаете людей, легко наживаете себе врагов. Многие Близнецы, движимые азартом, вступаете в борьбу, из которой едва ли смогут выйти победителями.

Рак
Смело делитесь с окружающими своими идеями и замыслами: вы найдете единомышленников и помощников. Радует посещение светских мероприятий, активное участие в общественной жизни помогает завязать полезные знакомства. Можно обращаться за помощью к женщинам: они охотно придут на выручку.

Лев
День оказывается не слишком богатым событиями, но все же проходит очень приятно. Вас хвалят и гладят по шерстке, каждый ваш поступок вызывает всеобщее восхищение, для многих вы становитесь примером для подражания, и все это льстит вашему самолюбию. К комплиментам можно относиться со всей серьезностью – сегодня окружающие делают их совершенно искренне.


Дева
Нельзя сказать, что день легок и прекрасен, но русло, в котором развиваются события, покажется вам вполне приемлемым. Позитивные тенденции вскоре наберут силу, пока же вам нужно спокойно поработать, решить текущие вопросы и подготовить снасти для ловли удачи.

Весы
Для вас этот день будет связан с преодолением каких-то внутренних преград, логическим завершением долгих творческих поисков, а также с решениями, от которых будет многое зависеть. Вы спокойны и рассудительны, не теряете головы, даже если вокруг бушуют эмоции — неудивительно, что сегодня многие обращаются к вам за советом.

Скорпион
Вас ожидает успешный день. Вы будете энергичны, инициативны и предприимчивы. Обратите внимание на идеи, которые придут вам в голову, ведь, скорее всего, они окажутся весьма удачными и принесут успех в карьере и домашних делах.

Стрелец
День проходит легко и спокойно, вам не нужно предпринимать ничего особенного – достаточно плыть по течению, и оно принесет вас туда, куда вы хотели бы попасть. Стоит прислушиваться к советам женщин: их рекомендации стоят того, чтобы быть воплощенными в жизнь. Возможны неожиданные визиты; вы будете рады гостям и отлично проведете время в их компании.

Козерог
День удивительных совпадений, из которых не нужно делать далеко идущих выводов. Не стоит думать, что у происходящего в этот день есть какая-то хитрая подоплека или тайные причины – звезды просто морочат вам голову. Пытаясь во всем найти подтекст, Козероги то и дело попадают в неловкие ситуации.

Водолей
В этот день очень ярко проявятся ваши деловые качества, что обезоружит ваших конкурентов и произведет хорошее впечатление на руководство и деловых партнеров. Подходящий день для вступления в новую должность или начала реализации самостоятельного бизнес-проекта. Требуют осторожности деловые переговоры – кто-то попытается заманить вас в ловушку, пообещав золотые горы.



Рыбы
Любые важные разговоры ведите в привычной обстановке — так вам будет проще сосредоточиться и принять правильное решение. В поездки можно отправляться в середине дня, причем лучше, если вас будет сопровождать человек, которому вы доверяете. Не исключено начало служебного романа, который пойдет на пользу вашей карьере.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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