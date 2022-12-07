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Любовный гороскоп на сегодня, 8 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 8 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:34, 07 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 8 декабря 2022 года по знакам зодиака

Овен
Не всякого друга следует воспринимать, как потенциального партнера — это, увы, один из наиболее досадных путей потери друзей. Воздержитесь от смены характера отношений — хотя бы сегодня. Назавтра Вам в голову придут более трезвые мысли, сейчас просто день такой непростой.



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку придется пожертвовать своим личным временем для того, чтобы решить какие-то Ваши проблемы. И даже если ему это будет вовсе не в тягость, звезды рекомендуют с благодарностью принять такой его акт доброй воли и попытаться отплатить ему той же монетой.

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго разбираться с тем, что у Вас получается хорошо, а что не очень, ибо просто не будет на это времени. Что ж, способны Вы на выполнение того или иного задания или нет, делать его придется — и никто Вам в этом помочь не сможет.

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с Вашей манерой поведения. Нельзя сказать, что она будет в значительной мере отличаться от того, как Вы ведете себя обычно, однако почему-то именно в этот день недовольство Вашей половинки достигнет своего апогея.

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что Вы имеете в виду, когда говорите с ним на те или иные темы. Пожалуй, не стоит пытаться ему что-то объяснить дополнительно. Напротив, вам потом забавно будет сверить ваши ощущения и прийти к консенсусу.


Дева
Сегодня Вам будет казаться, что Ваш начальник или вышестоящий в должности не прочь начать с Вами некий служебный роман или просто довольно близкие отношения. Задумайтесь не только над тем, насколько симпатичен Вам этот человек, но и над желанием совмещать личную жизнь и работу.

Весы
В этот день звезды рекомендуют Вам опасаться громких слов и пылких признаний в глубоких чувствах. Велика вероятность того, что это не более чем поза или нахлынувшие эмоции, которые уже через несколько часов останутся в прошлом. В отличие от запомнившихся фраз.

Скорпион
Сегодня Вы будете разочарованы в Вашем любимом человеке. Не очень серьезно, однако весьма ощутимо для того, чтобы задуматься, а стоит ли Вам и дальше развивать ваши отношения так, как они развиваются сейчас, или лучше поискать какую-то другую дорогу?

Стрелец
Путь к сердцу любимого человека лежит через желудок. Не всегда, но в этот день точно. Поэтому приготовьте для любимого желудка что-нибудь особенно вкусное. Заодно и сами поедите вволю — счастливые глаза Вашей половинки сделают Ваш аппетит еще более приятным.

Козерог
Сегодня звезды рекомендуют Вам и Вашему любимому человеку заняться водными процедурами. Постарайтесь уделить время бассейну или примите ванну, вместе или по очереди. Впрочем, обилие чаев и соков на обеденном столе тоже удачно впишутся в концепцию.

Водолей
В этот день Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что Вы самостоятельны и имеете право не только на собственное мнение по любому вопросу, но и на собственную жизнь. Впрочем, амплуа кошки, которая гуляет сама по себе, не сделает ваши отношения более теплыми и доверительными.



Рыбы
Если Ваш партнер — «маменькин сынок», сегодня как раз самое время что-то с этим делать. Попробуйте приложить необходимые усилия для того, чтобы хоть немного его изменить. Если все абсолютно бесполезно, решите в этот день, стоит ли дальше продолжать ваши отношения и готовы ли Вы мириться с его слабостями.

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Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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