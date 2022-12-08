Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:21, 08 дек 2022

Сегодняшний день наградит вас обостренным вниманием к деталям и мелочам и, как следствие, будет благоприятным для работы, связанной с документами, будь то банковские операции или финансовая отчетность. Оборотной стороной этого станет придирчивость, возможны ссоры и конфликты из-за несовершенного обслуживания или некачественного исполнения кем-то своих обязанностей.







Желание критиковать не оставит вас и дома, но тут лучше проявить гибкость, иначе ссор не избежать. Простите близким некоторые несовершенства, и они ответят вам тем же. День благоприятен для поездок на природу и ухода за растениями. Это поможет снять усталость и благотворно отразится на внешности. Хорошо скажется на здоровье массаж позвоночника, растирание ладоней, ступней и коленей.



Овен

Это плодотворный и интересный день, для которого представители знака наверняка найдут достойное применение. Наступил благоприятный момент для того, чтобы совершить какой-то решительный рывок, положить начало череде важных перемен в жизни. Вы отделяете главное от второстепенного, руководствуясь интуицией, и это значительно облегчает достижение поставленных целей.



Телец

То, как сложится этот день, зависит только от вас. Осторожность и предусмотрительность, готовность прийти на помощь человеку, попавшему в трудное положение, неподдельный интерес к людям, которые вас окружают помогут избежать проблем и найти новых друзей. Если же вы будете заботиться только о достижении собственных целей и не прислушаетесь к голосу рассудка, осложнений не избежать. Помните, что ошибки, допущенные в этот день, привлекут всеобщее внимание и дорого вам обойдутся.



Близнецы

Вам не везет. Это неблагоприятный день для новых начинаний, сколь бы перспективными они ни казались. К тому же возможны серьезные осложнения в отношениях с близкими; вы лишаетесь поддержки именно тогда, когда нуждаетесь в ней, и, конечно, чувствуете себя не лучшим образом.



Рак

Это замечательный день для работы. Трудитесь вы с неподдельным энтузиазмом, и успехи не заставляют себя ждать. Руководство замечает ваши старания, по достоинству оценивает творческий подход к делу, проявленный профессионализм, умение организовывать работу других – так что вполне можно ожидать повышения по службе.



Лев

Дел много, времени мало, сосредоточиться невозможно. Вы постоянно заняты, но не всегда даже себе можете объяснить, чем именно. Львы-руководители отдают толковые распоряжения, но не успевают проследить за тем, чтобы они были должным образом выполнены, это увеличивает вероятность разнообразных недоработок и недоделок.





Дева

Ситуация в целом благоприятна, но картину портят многочисленные мелкие неприятности. Важно (но очень непросто) отделить главное от второстепенного, сосредоточиться на серьезных делах, с которыми вы сегодня хорошо справляетесь независимо от того, помогает вам кто-то или нет. Деловые контакты требуют разборчивости, доверять можно только тем, с кем вы уже не раз успешно сотрудничали. Нежелательно подписывать документы, в первую очередь – связанные со сменой работы.



Весы

Нейтральный день, не обещающий ни больших успехов, ни серьезных проблем. С решением текущих задач вы хорошо справляетесь, а вот начинать работу над масштабными проектами не рекомендуется. У вас будет возможность проявить лидерские качества, продемонстрировать свой профессионализм, но увидеть плоды своих трудов вы сможете несколько позже.



Скорпион

Неудачный день. Утешайтесь тем, что дальше будет лучше, и старайтесь не предпринимать ничего важного. Возможны серьезные разногласия с руководством. Чем меньше внимания на вас обращают, тем лучше. Не стоит огорчаться, если ваши достижения останутся незамеченными – позже вы непременно получите заслуженную награду.



Стрелец

Будьте очень внимательны: этот день может принести серьезные проблемы во всех сферах жизни. Помните, что решения, лежащие на поверхности, не всегда правильны (в первую очередь это касается личных вопросов). Анализируя ситуацию, учитывайте все, даже мелочи, которым при других обстоятельствах не придали бы значения.



Козерог

Это очень благоприятный день для общения. Интуиция остра, поэтому вы хорошо понимаете даже тех людей, которые совсем на вас не похожи, и прекрасно ладите с ними. День подходит для начала романтических отношений: звезды обещают, что складываться они будут легко и гармонично.



Водолей

Поначалу вы очень остро реагируете на мелкие происшествия и недоразумения, которых в другие дни просто не заметили бы. Но вам быстро становится ясно, что «спокойствие, только спокойствие» может вас выручить – и именно так и происходит. Уже в середине дня проблемы, казавшиеся вам неразрешимыми и архиважными, остаются в прошлом или теряют свою актуальность. Поступают приятные известия.









Рыбы

Напряженный и сложный день. Портятся отношения с коллегами и руководством, у вас могут появиться очень влиятельные враги. Нельзя рисковать деньгами, вы должны быть осторожны в тратах и экономны. Проявление инициативы в бизнесе не приветствуется.

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