Любовный гороскоп на сегодня, 9 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:42, 08 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 9 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам не рекомендуется делиться с друзьями какой-либо информацией, связанной с Вашей личной жизнью. Особенно осторожным следует быть в отношении конкретных имен — их озвучивать нельзя ни в коем случае. Ваша болтливость непременно будет иметь последствия, и, скорее всего, не самые приятные.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет радостно наблюдать за тем, какие перемены в Вас произошли. Возможно, произошли они довольно давно, но заметно это стало лишь в этот день. Что ж, наблюдайте за удивленными глазами Вашей половинки и гордитесь произведенным эффектом.



Близнецы

Сегодня Вам стоит обратить внимание на представителя противоположного пола, который часто на Вас поглядывает и улыбается. Возможно, Вы встретитесь с ним в транспорте или на улице, а может, видите его каждый день. Так или иначе, задумайтесь: может быть, стоит стать этому человеку чуть ближе?



Рак

Сегодня стоит рассказывать своей половинке о каждом своем шаге. Даже если по дороге с работы Вы строили глазки очаровательной блондинке (очаровательному брюнету), стоит поведать и об этом. Это еще раз докажет, что Вы ей целиком и полностью доверяете, и у Вас от нее нет никаких тайн.



Лев

Сегодня Вам стоит задуматься о том, в каком свете Вы предстаете перед Вашим любимым человеком. Может быть, пришла пора что-то изменить в своем поведении, стиле, имидже, образе? Прежде чем сделать это, посоветуйтесь с Вашей половинкой или с кем-то, кто ее неплохо знает.





Дева

В этот день Вам будет непросто решиться на то, чтобы рассказать о своих тревогах Вашему любимому человеку. Однако стоит поверить в то, что ему действительно важно, что с Вами происходит, а потому обязательно поделитесь с ним тем, что Вас волнует и гнетет.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто совладать со своими чувствами и держать себя в руках, ибо ситуация окажется более чем непростой. Если ему удастся выйти сухим из воды, можете долго и заслуженно им гордиться и даже попробовать брать с него пример.



Скорпион

Сегодня Вы сами удивитесь тому, как у вас легко получается осуществлять Ваши планы. Вам даже будет казаться, что весь мир пляшет под Вашу дудку и играет исключительно по Вашим правилам для того, чтобы доставить Вам удовольствие. И Ваш любимый человек в том числе.



Стрелец

Все мечты должны сбываться, рано или поздно, так или иначе. Сегодня у Вас такой вот потрясающий день для «сбычи мечт». Если Вы хотели, чтобы в Вашей жизни что-то изменилось в лучшую сторону, смело сегодня можете на такое изменение рассчитывать — обязательно будут. Впрочем, возможно, не в таких значительных масштабах, как хотелось бы.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку не понадобится дополнительное объяснение для того, чтобы понять, что именно Вы хотите ему сказать тем или иным Вашим поступком. Наверное, он будет знать о Ваших мотивациях даже больше, чем Вы сами, так что можете с ним проконсультироваться на досуге.



Водолей

Сегодня Вам будет грустно вспоминать о тех временах, когда Вы еще не видели недостатков Вашего любимого человека. Сейчас-то они выстроились перед Вами во всей красе, как на параде, и Вам приходится либо закрывать на них глаза, либо активно с ними бороться. Особенно в этот день.









Рыбы

В этот день Вам будет нелегко смириться с некоей ситуацией, которая возникнет в Вашей личной жизни. Однако так или иначе, сделать это придется хотя бы для того, чтобы двигаться дальше по дороге ваших отношений, какой бы извилистой и ухабистой она ни была.

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