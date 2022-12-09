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Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:11, 09 дек 2022

Нужно быть осторожнее, особенно с новыми проектами и начинаниями. Кажется, что добиться успеха будет легко, но на самом деле придется приложить много усилий и вероятность ошибок высока. Хорошо, если рядом будут опытные и знающие люди, готовые поддержать вас, дать советы и поделиться опытом. Можно обсуждать любые важные вопросы: удастся достичь компромисса, найти решение, которое устроит всех.



Возможны приятные новости и интересные предложения. В этот день полезно учиться и расширять кругозор: любая полученная информация вскоре пригодится. Вероятны денежные поступления.

Овен
Внимание к мелочам будет очень полезно, ведь именно от них зависит ход важных для вас дел. Перемены во всех сферах жизни лучше начинать с малого, в этом случае вы сможете избежать неоправданного риска и напрасных волнений. Возможны незначительные денежные поступления, возвращение старого долга.

Телец
Этот день обещает быть удачным с финансовой точки зрения. Возможно получение денег, заключение выгодных сделок. Многие Тельцы получат шанс преуспеть в делах, поскольку смогут заручиться покровительством влиятельного человека или смогут привлечь на свою сторону особу хитрую, изобретательную и находчивую.

Близнецы
Возрастает потребность в деньгах; размышления о том, на что их не хватает, изрядно портят настроение. Желательно ограничиться необходимыми покупками – продукты, вещи, необходимые для хозяйства. При этом можно размышлять и о серьезных приобретениях (квартиры, земельные участки), но с окончательными решениями лучше не торопиться.

Рак
Вас ждет вполне удачный день. Ни одна из стоящих перед вами задач не окажется непосильной, ни одна преграда – непреодолимой. Старайтесь не действовать в одиночку, привлекайте заинтересованных помощников. Не торопитесь с выводами, если награда за труды заставляет себя ждать – вы получите то, что заслуживаете.

Лев
Подходящий день для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на людей, которые вам симпатичны, завоевать их расположение и симпатию. Да и с теми, кому раньше совсем не нравились, вы отлично ладите, и неудивительно — сегодня не заметить ваших достоинств просто невозможно.


Дева
Хотя день начинается не самым приятным образом, вы чувствуете, что влияние негативных тенденций пошло на спад, и интуиция вас не подводит. Действительно, сегодня что-то непременно начнет меняться к лучшему, осталось только выяснить, что именно.

Весы
Вас не пугают ни трудности, ни преграды, которые нужно преодолеть для достижения цели. Появляются блестящие идеи, реализовать которые можно будет в ближайшее время. Вы не только отлично справляетесь с собственными делами, но и другим с удовольствием помогаете. День подходит для покупок, причем можно приобретать вещи не только для себя, но и для близких: вы не ошибетесь с выбором.

Скорпион
День будет насыщенным и приятным, вас ждет масса интересных событий. Не бойтесь профессиональных экспериментов; можно нарушать традиции, действовать так, как подсказывает интуиция, даже если правила говорят иное. Самые смелые представители знака сегодня смогут положить начало каким-то кардинальным переменам в профессиональной и личной жизни.

Стрелец
Отложите решение финансовых вопросов: деньги сегодня буквально утекают у вас сквозь пальцы, вероятность заключения выгодных сделок минимальна. Возможны трудности в общении с руководством и влиятельными людьми, могут возникнуть настолько серьезные разногласия, что придется всерьез задуматься о поиске новой работы.

Козерог
Сильно влияние неблагоприятных тенденций, но это один из тех дней, когда трудности, с которыми вы сталкиваетесь, делают вас сильнее. Чем сложнее и запутаннее ситуация, тем быстрее вы настраиваетесь на конструктивный лад, тем результативнее ваши усилия. Можно найти влиятельных союзников, но придется потратить некоторое время, чтобы убедить их в вашей правоте.

Водолей
День семейных дел, заботы о благополучии близких, маленьких домашних радостей. Вам удается помирить ссорящихся, развеселить загрустивших, заинтересовать тех, кому скучно. Только на собственные дела порой не остается времени, но и это вас не огорчает: вы уверены, что сможете вернуться к ним позже.



Рыбы
Нежелательно браться за сложные дела и рискованные проекты. Решение важных проблем лучше отложить, сосредоточившись на пустяках и текучке. Старайтесь не поддаваться на провокации; пусть чужие амбиции и коварные интриги вас не беспокоят. Вы склонны к лени и праздности, что, в общем-то, не так уж плохо.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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