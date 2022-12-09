Любовный гороскоп на сегодня, 10 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:15, 09 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 10 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня во главе угла будет Ваша уверенность в себе. Если Вам будет ее недоставать, Ваши отношения с любимым человеком могут оказаться в состоянии весьма плачевном и заслуживающем куда лучшей участи. Впрочем, проблем с осознанием собственного «Я» у Вас быть не должно.







Телец

День хорош для наведения мостов между людьми, разделенными большими расстояниями, различиями культурного и образовательного характера. В результате может сложиться то, что обычно называют мезальянсом, но почему это должно Вас волновать?



Близнецы

Говорят, что любовь искать нельзя. Она должна сама прийти, свалиться, как снег на голову. Сегодня Вам стоит решить, согласны Вы с этим или нет, и в соответствии со своим решением наметить план дальнейших действий. Впрочем, если Ваша любовь уже при Вас, то просто делайте все, чтобы ее не потерять. Для этого советы звезд Вам не нужны.



Рак

Если Ваши отношения с любимым человеком прочны и серьезны, сегодня можно подумать о том, чтобы сделать с ним вместе следующий шаг. Например, узаконить вашу любовь с помощью двух колец и штампа в паспорте. Или увеличить вашу маленькую семью еще на одного, совсем маленького, человечка.



Лев

Сегодня Вы с большой вероятностью можете допустить довольно досадную ошибку, которая серьезно испортит Ваши отношения с любимым человеком. Чтобы этого не случилось, звезды рекомендуют быть внимательнее и не предпринимать рискованных действий.





Дева

Нынче Вам рекомендуется найти себе более полезное для здоровья занятие, нежели просмотр телепрограмм. Неплохим выбором был бы недлинный поход, но Вам вряд ли удастся уговорить хоть кого-нибудь составить Вам компанию. Исключения возможны, если только любовь Вашей половинки к Вам безгранична.



Весы

Хороший день для того, чтобы завязать новые перспективные знакомства с привлекательными представителями противоположного пола. Построить им глазки, поулыбаться, очаровать, околдовать… В общем, все то, что Вы умеете, плюс еще немного эксперимента. Он-то и сделает Вас неповторимым.



Скорпион

Сегодняшний день можно назвать днем растерянности. Вы довольно четко видели перспективы, Вы точно знали, что с Вами будет завтра, послезавтра, через неделю, через год. Вы однозначно могли указать место Вашего любимого человека в Ваших планах. И вдруг Вас настигли сомнения! Постарайтесь их разрешить.



Стрелец

В этот день главное, чтобы все делалось легко и, как говорится, без напряга. В том числе и касательно дел любовных. Все, что в удовольствие, все правильно, а если удовольствию вопреки, то стоит задуматься о целесообразности этого действия. Может быть, без него можно будет как-нибудь обойтись?



Козерог

Весь сегодняшний день пройдет по Вашему сценарию. Вам будут отвечать то, что Вы хотите, и даже с ожидаемыми Вами интонациями. Вас накормят как раз такой едой, о которой Вы целый день мечтали, и выскажут те претензии, которых Вы несколько часов ожидали. Вам не скучно жить в таком мире?



Водолей

В этот день не стоит гнушаться помощью и поддержкой Ваших друзей, пусть даже Ваш любимый человек и категорически против этого. Если Вы чувствуете, что в одиночку Вам не справиться с накатившими на Вас проблемами, в том числе и в личной жизни, смело обращайтесь за советом.









Рыбы

Сегодня Вам все будет проще, быстрее и веселее делать в компании Вашего любимого человека, особенно если для него помощь Вам будет в радость. В противном же случае ваше совместное дело окажется тяжелой повинностью для обеих сторон, что не сможет не отразиться на результате и настроении.

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