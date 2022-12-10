Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:02, 10 дек 2022

В первой половине дня вы станете более раздражительными и импульсивными, что может привести к необдуманным поступкам и непредсказуемым последствиям. Не доверяйте всей поступающей информации, не слушайте тех, кто будет предлагать слишком выгодные условия. Вторая половина дня более благоприятна, но сил поубавится.







Возникнет желание навязать свою точку зрения любимому человеку. Но помните, что это будет важно лишь для вашего самолюбия, а не для того, чтобы установить истину или добрые отношения в семье.



Овен

Для вас этот день станет настоящим испытанием, проверкой на прочность. Не сдавайтесь, что бы ни происходило, и рассчитывайте только на свои силы, даже если помощь будут предлагать очень влиятельные люди. Рекомендуется обдумать события последних дней, сделать выводы, внести коррективы в планы: таланты тактика и стратега вы сегодня проявляете в полной мере.



Телец

Пережить этот день будет трудновато, но вам все же по силам справиться со всеми испытаниями. Главное – не терять уверенности в себе и расположения влиятельных людей. Не всегда можно верить тому, что говорят окружающие: в этот день вы получаете массу ложной и неточной информации, на которую можно просто не обращать внимания.



Близнецы

Домашние дела отнимут много времени, придется обойтись без помощи близких. Нежелательно в этот день начинать ремонт – есть опасность, что он затянется надолго, а результат разочарует всех. Полезно общение с женщинами, от них вы получаете и хорошие советы, и моральную поддержку. Можно пройтись по магазинам, обновить гардероб – вкус вас не подведет.



Рак

Вы очень легко попадаете под чужое влияние, рискуете оказаться марионеткой в руках недоброжелательно настроенного человека. Ваши эмоции – инструмент, на котором может играть даже начинающий и неумелый манипулятор. Нужно прислушиваться к доводам здравого смысла, чтобы не попасть в расставленные ловушки, не совершить серьезных ошибок.



Лев

Напряженный и противоречивый день. Однако вам удается в нужный момент оказаться в нужном месте, что и позволяет реализовать планы, над составлением которых вы долго ломали голову. В поездках необходима осторожность, особенно если вы сами управляете автомобилем. Нежелательно покупать транспортные средства.





Дева

Избегайте лишних расходов. Соблазнов сегодня будет много, противостоять им трудно; но если вы будете пытаться исполнить все свои желания (и немедленно!), то скоро останетесь на мели. Неплохой день для работы, наибольших успехов добьются Девы-руководители. Вероятны заманчивые деловые предложения; доверьтесь своей интуиции: она подскажет, как на них реагировать.



Весы

Вы настолько неразборчивы в контактах, что это становится опасным. Люди, которых вы сегодня приближаете к себе, с которыми делитесь самыми сокровенными секретами, совершенно не заслуживают доверия; они ловко манипулируют вами. Есть риск как серьезных материальных потерь, так и душевных травм.



Скорпион

Не судите поспешно о ситуациях, которые складываются в этот день, и о людях, которых встречаете: первое впечатление обманчиво. Возможны мелкие разногласия с родственниками и друзьями, но серьезные конфликты крайне маловероятны. День подходит для небольших поездок и отдыха с детьми.



Стрелец

Вы никому не доверяете и защищаете свои интересы от всех – в том числе от самых близких людей. Между тем, последние не собираются на вас нападать, и не на шутку огорчаются, когда видят, как вы ощетиниваетесь и замыкаетесь в себе. Если хотите избежать проблем и разногласий, проявите капельку дружелюбия.



Козерог

День, когда сотрудничество – синоним успеха. Чем больше людей работает вместе с вами, тем лучших результатов вы добьетесь. Забота о чужом благополучии – отнюдь не пустая трата времени: делая мир лучше, вы завоевываете благосклонность звезд. Возможны удачные поездки, командировки. Неплохой день для инвестиций.



Водолей

Чем бы вам ни пришлось заниматься сегодня, можно не сомневаться в том, что вы увлечетесь этим не на шутку. Многие Водолеи обнаруживают, что обладают способностями и талантами, о которых раньше и не догадывались. Кругозор расширяется стремительно, к тому же быстро завязываются новые знакомства, поэтому день оказывается насыщенным, оставляет массу впечатлений.









Рыбы

Чем сложнее и важнее дела, которыми вы заняты, тем удачнее сложится день. Можно добиться почти невероятных успехов в какой-то новой для вас сфере, многим начинаниям сопутствует удача. Нельзя рисковать только деньгами, они могут обидеться и покинуть вас.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram