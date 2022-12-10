Любовный гороскоп на сегодня, 11 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:05, 10 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 11 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сделайте сегодня что-нибудь из ряда вон, чтобы удивились даже те, кто Вас давно и отлично знает. Впрочем, Ваша задача номер один — удивить Вашего любимого человека. Только пусть он приятно Вами шокируется и за удивлением не последует разочарование. Ссориться вам сегодня точно не стоит.







Телец

Тельцы сегодня, вероятно, осознают на собственном опыте, что такое полный хаос и жуткая неразбериха. Не исключено, что в доме обрушится книжная полка или прорвет водопровод. На всякий случай проверьте целостность кранов и соединительных муфт и как следует приглядывайте за детьми и домашними животными – как бы чего не натворили.



Близнецы

В этот день Вам лучше поделиться с любимым человеком всеми мучающими Вас сомнениями. Даже если он не даст Вам доброго совета и не подскажет, как быть дальше, он поддержит Вас своим присутствием рядом или просто своим наличием в Вашей жизни.



Рак

Сегодня Вам удастся избежать ссоры только в том случае, если Вы будете держать себя в руках. Сделать это стоит, потому что у Вашего любимого человека такой возможности просто не будет. В результате Вы не только соседей перепугаете, но и отношения значительно испортите.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку станет плохо и одиноко, настолько, что лишь Ваше пребывание рядом с ним, морально или физически, будет способно поддержать его хотя бы немного. Поэтому постарайтесь ни на шаг от него не отходить. Так будет лучше для него и спокойнее для Вас.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек захочет проанализировать то, как вы вместе провели вчерашний день, и что вам делать со всем тем, что вы во время него сделали и решили. Не мешайте ему в этом воистину важном занятии: авось оно принесет пользу и ему, и Вам, и вашему тандему.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобятся Ваша помощь и поддержка, даже если Вы не в силах будете выполнить ее быстро, эффективно и качественно. Постарайтесь создать впечатление человека, компетентного в данной области, а остальное приложится.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку придется довольно непросто, и Вы единственное существо в мире, которое будет способно облегчить ему муки совести и всякие другие, которые будут мешать ему жить спокойно. Постарайтесь быть максимально внимательным и аккуратным.



Стрелец

Сегодня подходящий день для романтики, света, тепла и счастья в отношениях с Вашим любимым человеком. Сами по себе они не наступят, но вот создать своими руками Вы их сможете довольно быстро и просто. Стоит только захотеть и приложить самый минимум усилий.



Козерог

Сегодня Вашей палочкой-выручалочкой будет исключительное чувство юмора. Здравый смысл, безупречная логика и потрясающее знание жизни отступят на задний план рядом с этим феноменом Вашего характера. Кстати, его в этот день должно хватить на двоих: с Вашим любимым человеком поделиться не грех.



Водолей

Не стесняйтесь говорить откровенно. Вашу открытость оценят. Если же вдруг окажется, что Вы наговорили лишнего, потом сможете как-нибудь оправдаться. В конце концов, скажете, что пошутили, а Вас не так поняли.









Рыбы

Сегодня сбудутся все Ваши самые смелые мечты и желания, стоит только поверить в это и очень захотеть подобного исхода событий. Поэтому звезды рекомендуют пожелать что-нибудь хорошее в области личной жизни, то есть для себя и Вашего любимого человека, и ждать, когда звезда упадет на ладошку.

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