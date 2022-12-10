Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 11 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 11 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:05, 10 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 11 декабря 2022 года по знакам зодиака

Овен
Сделайте сегодня что-нибудь из ряда вон, чтобы удивились даже те, кто Вас давно и отлично знает. Впрочем, Ваша задача номер один — удивить Вашего любимого человека. Только пусть он приятно Вами шокируется и за удивлением не последует разочарование. Ссориться вам сегодня точно не стоит.



Телец
Тельцы сегодня, вероятно, осознают на собственном опыте, что такое полный хаос и жуткая неразбериха. Не исключено, что в доме обрушится книжная полка или прорвет водопровод. На всякий случай проверьте целостность кранов и соединительных муфт и как следует приглядывайте за детьми и домашними животными – как бы чего не натворили.

Близнецы
В этот день Вам лучше поделиться с любимым человеком всеми мучающими Вас сомнениями. Даже если он не даст Вам доброго совета и не подскажет, как быть дальше, он поддержит Вас своим присутствием рядом или просто своим наличием в Вашей жизни.

Рак
Сегодня Вам удастся избежать ссоры только в том случае, если Вы будете держать себя в руках. Сделать это стоит, потому что у Вашего любимого человека такой возможности просто не будет. В результате Вы не только соседей перепугаете, но и отношения значительно испортите.

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку станет плохо и одиноко, настолько, что лишь Ваше пребывание рядом с ним, морально или физически, будет способно поддержать его хотя бы немного. Поэтому постарайтесь ни на шаг от него не отходить. Так будет лучше для него и спокойнее для Вас.


Дева
Сегодня Ваш любимый человек захочет проанализировать то, как вы вместе провели вчерашний день, и что вам делать со всем тем, что вы во время него сделали и решили. Не мешайте ему в этом воистину важном занятии: авось оно принесет пользу и ему, и Вам, и вашему тандему.

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобятся Ваша помощь и поддержка, даже если Вы не в силах будете выполнить ее быстро, эффективно и качественно. Постарайтесь создать впечатление человека, компетентного в данной области, а остальное приложится.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку придется довольно непросто, и Вы единственное существо в мире, которое будет способно облегчить ему муки совести и всякие другие, которые будут мешать ему жить спокойно. Постарайтесь быть максимально внимательным и аккуратным.

Стрелец
Сегодня подходящий день для романтики, света, тепла и счастья в отношениях с Вашим любимым человеком. Сами по себе они не наступят, но вот создать своими руками Вы их сможете довольно быстро и просто. Стоит только захотеть и приложить самый минимум усилий.

Козерог
Сегодня Вашей палочкой-выручалочкой будет исключительное чувство юмора. Здравый смысл, безупречная логика и потрясающее знание жизни отступят на задний план рядом с этим феноменом Вашего характера. Кстати, его в этот день должно хватить на двоих: с Вашим любимым человеком поделиться не грех.

Водолей
Не стесняйтесь говорить откровенно. Вашу открытость оценят. Если же вдруг окажется, что Вы наговорили лишнего, потом сможете как-нибудь оправдаться. В конце концов, скажете, что пошутили, а Вас не так поняли.



Рыбы
Сегодня сбудутся все Ваши самые смелые мечты и желания, стоит только поверить в это и очень захотеть подобного исхода событий. Поэтому звезды рекомендуют пожелать что-нибудь хорошее в области личной жизни, то есть для себя и Вашего любимого человека, и ждать, когда звезда упадет на ладошку.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня, 22 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 22 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 10 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 10 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 23 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 23 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря 2018 года
Гороскоп
Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря 2018 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: