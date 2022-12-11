Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:02, 11 дек 2022

В начале дня будьте особенно внимательны к окружающим. Любые проблемы в общении, возникающие в это время, могут иметь неприятные последствия. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, это мешает принимать взвешенные решения, выбирать верную линию поведения.







Вторая половина дня будет удачной. Она приносит много приятных моментов, дает возможность решить проблемы, возникшие раньше. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение. Физические нагрузки и активный отдых сегодня особенно полезны.



Овен

Следите за своим здоровьем: в этот день вы очень уязвимы. Хорошо было бы отказаться от вредных привычек, придерживаться принципом правильного питания. Перегрузок любого рода лучше избегать, а ничего невозможного от себя не требовать. При этом день не отличается повышенной травмоопасностью.



Телец

Можно добиться не просто хороших, а по-настоящему блестящих результатов. Но готовы ли вы к трудовым подвигам? Если нет, лучше сделать паузу и восстановить силы. Если же настроение у вас боевое, а жизненной энергии достаточно, смело беритесь за самые сложные дела – все у вас получится, и самым лучшим образом.



Близнецы

Любые начинания требуют осторожности. Пунктуальность, осторожность, внимание к деталям помогут избежать многих трудностей. За советами обращайтесь к тем, кому успех дался дорого: сегодня именно от таких людей можно услышать очень важные слова.



Рак

Удачный день. Сегодня у вас получается то, с чем вы раньше не могли справиться. Подходящий день для того, чтобы завершить какое-то сложное дело, а также начать подготовку к реализации нового проекта. Возможны интересные приглашения.



Лев

Вы щедры и стараетесь никому ни в чем не отказывать, в первую очередь – себе. Легко распоряжаясь деньгами, вы не сомневаетесь в том, что вскоре финансовое положение улучшится, и это действительно так. День обещает успехи в работе представителям знака, чья деятельность требует общения и многочисленных контактов.





Дева

Старайтесь не давать воли эмоциям: пока вы держите их под контролем, все складывается неплохо. Возможны разногласия с деловыми партнерами, но прийти к единому мнению все же удастся. К вашему удивлению, в поддержку вашей точки зрения выскажутся люди, которых вы никогда не считали единомышленниками.



Весы

Могут возникнуть финансовые затруднения, не исключено, что вам потребуется сумма, значительно большая, чем та, которой вы располагаете. К счастью, вам есть кого просить о помощи; правда, придется объяснить, зачем вам нужны деньги – это будет не слишком приятно. Старайтесь избегать контактов с влиятельными людьми, по возможности не попадайтесь на глаза руководству, а если между коллегами возникнет конфликт, постарайтесь сохранить нейтралитет.



Скорпион

Все неприятности этого дня вы переносите стоически. Благодаря спокойствию и хладнокровию вы не только находите выход из трудных ситуаций, но и помогаете тем, кому это не по силам. Стоит прислушаться к советам подруг и родственниц; полезно проводить время в женской компании. День подходит для приема гостей, в том числе и незваных.



Стрелец

Этот день очень удачен в деловом отношении. Ваша предпринимательская интуиция остра чрезвычайно, вы принимаете решения, которые оказываются верными и своевременными. Окружающим вы даете отличные советы, но, к сожалению, далеко не все следуют вашим рекомендациям. Недоброжелатели попытаются обмануть вас, но едва ли у них это получится.



Козерог

Не меняйте своих планов, даже если сразу осуществить их не удастся: проявив настойчивость, вы добьетесь всего, к чему стремитесь. Могут возникать мелкие разногласия с друзьями и родственниками, но ссоры вы не допустите. Появляются новые идеи, подкупающие смелостью и новизной. Скучать вам точно не придется.



Водолей

Пришло время обсудить с близкими проблему, которая давно волнует всех. Сохранить спокойствие во время этого разговора будет нелегко, но вы справитесь с этой задачей, и решение будет найдено. Середина дня порадует хорошими известиями, касающимися кого-то из дальних родственников.









Рыбы

Это не самый многообещающий день с профессиональной точки зрения. Рыбы настроены оптимистично, радуются жизни, с удовольствием общаются с друзьями, но вот работать представителям знака совсем не хочется. Поэтому они слишком охотно поручают свои дела кому-то другому и не особенно внимательно следят за тем, чтобы все было выполнено должным образом.

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