Любовный гороскоп на сегодня, 12 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:05, 11 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 12 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваши отношения с любимым человеком могут неожиданно измениться в самом непредсказуемом направлении. Непонятно, в лучшую или худшую сторону – это осознается со временем. Однако, так или иначе, приготовьтесь к тому, что ничего уже не будет так, как раньше.







Телец

В этот день Ваш любимый человек сознается Вам в каких-то своих точках зрения на ту или иную проблему, о которых раньше почему-то умалчивал, что создаст весьма ощутимые проблемы в общении и взаимопонимании. С другой стороны, он все же Вам признался, что тоже много о чем говорит.



Близнецы

Сегодняшняя встреча с любимым или некогда любимым человеком принесет Вам целую гамму приятных ощущений, сравнимых разве что с бокалом глинтвейна посреди суровой зимы. Вы почувствуете себя лучшим из представителей Вашего пола и будете всячески это доказывать Вашему собеседнику. И Вам даже удастся его убедить в этом!



Рак

Сегодня Вам будет весело общаться с Вашим любимым человеком. Очень весело и очень интересно. Так что заряд позитива на ближайшие несколько дней Вам гарантирован, Вы им еще и делиться сможете со всеми страждущими, благо таких вокруг Вас будет немало.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень просто доставить Вам удовольствие любого рода. Однако не факт, что он воспользуется своими уникальными возможностями и сделает все в лучшем виде. Вам остается только надеяться на то, что небольшое чудо все же произойдет.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек будет чувствовать себя потерянным и загнанным в угол. Причем в пятый, то есть ему самому не будет понятно, что с ним, и куда катится весь его мир. В Ваших силах нормализовать течение его жизни, вернуть его миру привычные краски, а может быть, даже сделать их несколько светлее и ярче.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто выбрать из нескольких зол меньшее, поэтому его конечный выбор может Вам не понравиться, ибо у него просто не останется сил учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Постарайтесь принять это к сведению и простить.



Скорпион

Скорпионы-женщины, вам сегодня повезет необычайно! Та симпатичная блузка, которую Вы видели на днях у своей подруги, в ближайшем магазине стоит совсем не дорого. Сходите туда с мужем — он посоветует Вам купить кое-что даже получше! Вы ведь никогда не сомневались во вкусе близкого человека, не так ли?



Стрелец

Ваш любимый человек сегодня довольно много времени будет уделять критике Ваших действий. Возможно, доля разумного в его словах есть, и к этому разумному стоит прислушаться. Однако не забудьте напомнить Вашей половинке о том, что Вы имеете право на собственное мнение и самобытное поведение.



Козерог

Не стоит дробить одно большое и светлое воспоминание о былой любви или вчерашнем дне на много-много маленьких. Так его и обесценить можно. А поскольку воспоминание – это самое дорогое, что у Вас сегодня есть, и никакой другой романтики не предвидится, отнеситесь к нему максимально аккуратно. Не разбейте и не потеряйте.



Водолей

Сегодня не стоит провоцировать Вашего любимого человека на откровенность — услышанное может Вас не обрадовать, причем весьма значительно. Лучше верьте всему тому, что Вам выдают в качестве официальной версии: не всегда правдоподобно, зато очень приятно.









Рыбы

В этот день Вы сможете собой гордиться, ибо свершите что-то совершенно невозможное. Ваш любимый человек, кстати, это заметит и оценит сполна, ибо и его жизнь благодаря Вам сегодня поменяется. Поэтому готовьтесь сначала к нелегкому делу, а потом к лаврам победителя.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram