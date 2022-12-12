Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:06, 12 дек 2022

Влияние негативных тенденций будет сильным, поэтому многим этот день принесет разочарования и трудности. Наиболее серьезные проблемы возникают у тех, кто привык к плодотворному сотрудничеству, равноправным партнерским отношениям: массу времени и сил отнимают битвы за лидерство, война амбиций не способствует успеху общего дела. К сожалению, эта тенденция переносится и на личные отношения, вопрос о том, кто в доме хозяин, оказывается актуальным для многих семей.







Есть лишь один способ сберечь энергию и избежать стресса – отказаться от битв за главенство, согласиться на второстепенную роль и уйти в тень. Именно людей, склонных довольствоваться малым и готовых отказаться от каких-то своих планов ради общих интересов, ожидают наименьшие потери.



Овен

Настройтесь на позитивный лад. Этот день может быть удачным, но для того, чтобы направить развитие событий в нужное русло, придется приложить усилия. В этот день хорошо отправляться в деловые поездки, проводить переговоры на чужой территории. Успешно проходят переговоры с иностранными партнерами. Симпатия к человеку, прибывшему издалека, может положить начало бурному и страстному роману.



Телец

Быстрое принятие решений и умение приспособиться к новому помогут добиться успеха. Не старайтесь уйти от ответственности, оставаясь в одиночестве. Обстоятельства заставят принимать нетривиальные решения, подходить к проблемам с определенной гибкостью. Будьте вежливы и учитесь прощать; чувство юмора поможет разрядить любую ситуацию.



Близнецы

В этот день вы будете на виду, услышите массу замечаний в свой адрес – как приятных, так и не очень. Возможны конфликты с руководством, разногласия с коллегами. Отстаивайте свою точку зрения (она правильна), но старайтесь не давать повода упрекнуть вас в бестактности, неделикатности.



Рак

Многое дается легче обычного, недоброжелатели могут позавидовать вашим успехам и начать строить козни. Но вы вовремя разоблачите врагов и вернетесь к важному делу — покорению профессиональных вершин. Вероятны значительные денежные поступления, в том числе неожиданные.



Лев

Первая половина дня связана с появлением новых идей, увлечений и интересов. Многие представители знака понимают, что нужно предпринять, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, и начинают действовать. Можно начинать ремонт, покупать мебель и предметы интерьера. День подходит также для переезда.





Дева

Очень гармоничный и комфортный день. Можно расслабиться и ничего не предпринимать – успехи в этом случае будут довольно скромными, зато вы приятно проведете время. Хорошо заниматься литературным творчеством, многие Девы обнаружат в себе склонность к поэзии. Возрастает интерес к изобразительному искусству.



Весы

Благоприятный день. Вероятно получение интересных деловых предложений, которые можно принимать без долгих раздумий. Успех в делах будет сопутствовать представителям знака, чья деятельность требует не только высокого профессионализма и энергичности, но и умения ладить с людьми.



Скорпион

День хоть и не лишенный трудностей, но все же небезнадежный. Проблемы возникают неожиданно, порой именно там, где вы их совершенно не ожидали, но вы не только находите выход из положения, но и используете сложившуюся ситуацию в своих интересах. Появляются новые интересные дела, с которыми вы отлично справляетесь благодаря помощи новых союзников.



Стрелец

Вам будет трудновато справиться с решением поставленных задач. Звезды не торопятся вам на помощь, и делать все, что должно быть сделано, приходится самостоятельно. Есть у этого дня одна крайне неприятная особенность: с утра и до вечера кто-то пытается сделать вас виноватым, свалить на вас ответственность за свои ошибки. Вы же быстро устаете оправдываться, и можете в самый неподходящий момент дать волю гневу.



Козерог

Нужно действовать, и вы это прекрасно понимаете. Однако вы не слишком уверены в собственном успехе, и поэтому не проявляете той решительности, которая необходима в сложившейся ситуации. Поэтому для многих Козерогов этот день будет связан с упущенными возможностями, победами, которые одержал кто-то другой – не такой умный и ответственный, как вы, зато более храбрый.



Водолей

Несмотря на отдельные трудности, день складывается удачно, и это ваша заслуга. Вы прикладываете немало усилий для того, чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими, и напрасными труды не оказывается: если разногласия возникают, их удается преодолеть в ходе конструктивного диалога.









Рыбы

Это очень благоприятный день для общения, и деловые, и личные контакты оказываются и приятными, и полезными. Удается навести порядок в профессиональной сфере, нейтрализовать недоброжелателей, завершить работу над ранее начатыми проектами. Очень важна осторожность при работе с документами: высока вероятность мелких ошибок, за которые придется дорого заплатить.

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