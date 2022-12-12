23:09, 12 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 13 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек будет чувствовать не то, что Вам будет казаться будто бы он чувствует. Иными словами, Вы не будете знать, что именно он хочет сказать и сделать, и чем обернется для Вас то или иное Ваше действие. Будьте аккуратны и предусмотрительны!







Телец

Сегодня Ваш успех целиком и полностью зависит от Вашего обаяния. Только с его помощью Вы сможете добиться от Вашей половинки чего Вашей душеньке будет угодно. Логические доводы и взывание к здравому смыслу не заменят искренней и открытой улыбки, даже не надейтесь.



Близнецы

Сегодня Ваши отношения с любимым человеком будут настолько не похожи на те, что называют «нормальными», что в какой-то момент Вам станет страшно: а все ли хорошо, не надо ли хоть на секунду вспомнить об установленных обществом нормах. Что ж, вопрос серьезный и интересный. Обсудите его как-нибудь на досуге.



Рак

В этот день Вашему любимому человеку очень понадобится Ваше одобрение. Ему важно будет знать, что то, что он делает, действительно правильно по Вашему мнению. Постарайтесь его в этом убедить: тогда хорошо будет и Вам, и ему. И неизвестно, кому все-таки лучше.



Лев

Строя глазки очередному представителю противоположного пола, не забывайте о том, что Вы несете некоторую ответственность за тех, кто в Вас влюблен, кого Вы приручили. Поэтому если к таковой ответственности Вы не готовы, может быть, не стоит ее искать?





Дева

Ваша уравновешенная натура сегодня будет подвергнута многочисленным и нелегким испытаниям. Вероятно, против Вашей воли Вам придется в кои то веки пропылесосить в комнате и выбить половики в коридоре — супруг(а) в добровольно-принудительном порядке предложит Вам помочь ему в этом нелегком деле.



Весы

Сегодня у Вас объявится неожиданный конкурент, у которого будут вполне определенные виды на Вашего любимого человека. В Ваших силах сделать так, чтобы сей соперник оставил надежду, а заодно и Вашу половинку в покое. И лучше, если она об этом ничего не узнает.



Скорпион

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком можете поссориться из-за ерунды, причем довольно-таки серьезно. В лучшем случае последствиями окажется пара-тройка разбитых тарелок и треснувшее зеркало. В худшем – длительные взаимные обиды и целая серия взаимонепониманий.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется стать Вам как можно ближе, роднее и дороже. Он не пожалеет для этой благой цели ни сил, ни времени, ни нервов, причем ни своих, ни Ваших. Постарайтесь отнестись к такому его проявлению инициативы с пониманием, пусть это будет и непросто.



Козерог

В этот день Вы окончательно и бесповоротно поймете, быть Вашим отношениям с Вашим любимым человеком, не быть или быть, но несколько другом, неожиданном и очень отличающемся от нынешнего качестве. Однако, прежде чем начать реализовывать принятое решение, не забудьте с Вашей половинкой посоветоваться.



Водолей

Вы читаете Вашу половинку, как открытую книгу. Вы заранее знаете, как она отреагирует на то или иное Ваше заявление. Вы чувствуете, что Вам становится скучно. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны! Ваш любимый человек не готовит Вам неприятных сюрпризов, с ним надежно и стабильно. А разве это не счастье?









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас уговаривать на ту или иную аферу. Вы и сами с радостью пойдете на риск ради того, чтобы сделать Ваши отношения куда более яркими, интересными и разнообразными. Главное, чтобы любимый человек в последний момент не испугался Вашей решительности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram