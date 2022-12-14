Любовный гороскоп на сегодня, 15 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:47, 14 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 15 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Единственное, чему сегодня стоит верить – это Ваша интуиция. И если она говорит о том, что с Вашим любимым человеком сегодня не надо встречаться, хоть разум и кричит об обратном, не встречайтесь. Обратная ситуация тоже возможна. В общем, даже если Вы не особенно доверяете своему внутреннему голосу, сегодня стоит ему довериться.







Телец

Любит? Не любит? От Ваших рук сегодня пострадает не одна ромашка. И даже не две. Перестаньте мучить несчастные цветы! Отвлекитесь на что-нибудь другое. Книжку любимую почитайте, фильм хороший посмотрите. А ответ придет сам собой.



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек будет говорить не то, что думает, а думать не то, что говорит. Впрочем, изредка слова и мысли будут совпадать, но только изредка, поэтому не придавайте ни тому, ни другому особого значения. Лучше возьмите себе на заметку, чтобы завтра переспросить.



Рак

Сегодня благоприятный день для новых знакомств, интересных встреч и перспективных предложений. Перспективных в том числе и в области личной жизни, сколь бы парадоксальным Вам это ни казалось. Постарайтесь извлечь из этого дня максимум: Вам все это потом пригодится.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поделиться с Вами чем-то сокровенным. Это сокровенное поможет Вам лучше понять его и его характер, объяснит Вам многие его странные поступки и заставит еще сильнее привязаться к Вашей половинке. Чувство станет куда ярче и глубже.





Дева

Сегодня Вы поймете, что та цель в личной жизни, к которой Вы так долго шли, уже совсем близка и абсолютно досягаема. Осталось лишь руку протянуть и поймать на ладошку свою увесистую и теплую звездочку, которая исполнит, наконец, Ваше самое заветное желание.



Весы

Да, в этот день Вам будет лень выполнять некоторые любовные обязательства, которые с самого начала существования вашего тандема являются Вашими и только Вашими. Однако есть подозрение, что Ваша половинка неправильно истолкует такое Ваше нежелание. Взаимонепонимание Вам сейчас ни к чему, поэтому с ленью придется бороться…



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто объяснить Вам, что он чувствует по отношению к Вам. Пожалуй, одним словом его чувство и не опишешь — это будет смесь нескольких очень разных, даже противоположных чувств, которые в сумме дадут удивительное сочетание.



Стрелец

Очевидно, в этот день Вашего партнера что-то так сильно расстроит, что Вы впервые за долгое время можете увидеть его слезы. И это наверняка произведет на Вас сильное впечатление. Принесите платок и говорите, говорите, говорите… Ничто не успокаивает лучше слов. Только ни в коем случае голос не повышайте.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек будет крайне подвижным и этим будем очень Вам напоминать ртуть. Ни на секунду не сможет он присесть спокойно, и Вам постоянно придётся за ним бежать, где-то его ловить и зачем-то догонять. «Она как метеор мелькнет и пропадает, даже рок-н-ролл за ней не поспевает», – пела когда-то группа «Секрет» о Вашей половинке.



Водолей

Сегодня Вы будете демонстрировать редкостную рассудительность и спокойствие. И, пожалуй, перестараетесь — нежные чувства и холодное здравомыслие сочетаются не лучшим образом, и Вам не преминут на это обстоятельство указать. Будьте осторожны.









Рыбы

Не будьте собакой на сене и дайте Вашему любимому человеку возможность найти себя. Он не обязан все свое время тратить исключительно на Вас. Да и Вам такое поведение вскоре наскучило бы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram