Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:50, 15 дек 2022

Несмотря на отдельные трудности, день складывается удачно. Можно хорошо отдохнуть, приятно провести время в компании друзей, а можно заняться важными делами – в этом случае звезды помогут достичь нужного результата. Вероятно получение информации, которая вскоре окажется полезной. Не торопитесь делиться своими секретами – не исключено, что кто-то воспользуется вашей доверчивостью в своих интересах.







Можно решать финансовые вопросы, заключать крупные сделки. День подходит для встреч с потенциальными деловыми партнерами, общения с коллегами. Обсуждение профессиональных вопросов в неформальной обстановке принесет хорошие плоды.



Овен

Подходящий день для того, чтобы проявить лидерские качества и организаторские способности, сплотить вокруг себя единомышленников, начать какое-то большое и важное дело. Энтузиазм, с которым вы беретесь за решение даже самых трудных задач, заразителен; никто не сможет отказать вам в помощи, если вы о ней попросите.



Телец

Все идет неплохо, время от времени вам улыбается удача – но, к сожалению, не так широко, как хотелось бы. Первая половина дня связана с неожиданными и довольно неприятными встречами, но вам удастся извлечь из них пользу. Обращайте больше внимания на то, что говорят другие люди: в этот день вы можете случайно услышать что-то очень важное.



Близнецы

День не подходит для общения с влиятельными людьми и важных встреч. Старайтесь держаться в тени, не привлекать к себе лишнего внимания – так будет гораздо проще решить многие проблемы. Спокойно принимайте критику в свой адрес, даже если вам кажется, что она совершенно неконструктивна; так вам удастся избежать конфликтов, которые надолго осложнили бы жизнь.



Рак

Спокойный день. В первой его половине возможно получение приятных известий, ценной информации. Это время хорошо подходит для общения с друзьями и единомышленниками, обсуждения любых актуальных вопросов. Удается найти новых союзников, людей, которые еще не раз помогут вам в преодолении трудностей. Хорошо складываются отношения с женщинами, в особенности – старшими родственницами.



Лев

Что бы ни происходило в этот день – не беспокойтесь. Проблемы решатся, трудности будут преодолены, все наладится, хоть и не сразу; просто не теряйте голову и старайтесь не ссориться с людьми, которые вас поддерживают, даже если они ведут себя странно. Возможны мелкие недоразумения на работе, придется исправлять чужие ошибки, зато вы получите важную информацию.





Дева

Первая половина дня – самое лучшее время для переговоров, обсуждения важных и сложных вопросов, примирения после ссоры. Если вы в последнее время не ладили с кем-то, сейчас стоит попытаться найти общий язык и положить конец разногласиям. Возможно благополучное разрешение имущественных споров, преодоление финансовых трудностей.



Весы

Любое, даже самое незначительное событие сегодня может показаться серьезной проблемой. В панику вы впадаете моментально, выпадаете же из нее долго и не без труда. Друзья очень стараются поднять вам настроение, но делают это так неловко, что остается только проявлять снисходительность и понимание.



Скорпион

Сложный, напряженный день. Настроение переменчиво, вы часто даете волю негативным эмоциям именно тогда, когда это совершенно неуместно. Некоторые представители знака предпочитают не сглаживать острые углы, а, напротив, усугублять уже существующие проблемы в отношениях, а потому наживают себе новых врагов и недоброжелателей.



Стрелец

Хотя этот день не связан с какими-то значительными событиями, настроение у вас будет хорошим. Мелкие трудности, которые могут возникнуть и на работе, и дома, вас не огорчают; вы успеваете не только решить собственные проблемы, но и помочь окружающим.



Козерог

Этот день может быть связан с действительно значительными победами. Единственное, что может помешать вам достичь успеха – это недостаток смелости и решительности. Стоит быть тверже в общении с коллегами и деловыми партнерами: вам необходимо отстоять свою точку зрения. При правильном поведении вы для многих станете примером для подражания.



Водолей

День сложный. Далеко не все получается так, как хотелось бы, и едва ли вы можете винить в этом кого-то, кроме себя. Вы оказываетесь втянуты в чужие конфликты, попытки миротворчества обречены на неудачу. Люди, некогда оказавшие вам услуги, пытаются манипулировать вами, требуют нешуточных жертв. Проявите твердость – у вас будет возможность защитить свои интересы.









Рыбы

Один из тех неприятных дней, когда, как ни старайся, все проблемы не решишь; с некоторыми приходится просто смириться. Рыбы склонны к раздражительности, причем представителям не нравится не только окружающий мир, но и они сами. Вы очень остро реагируете на любые неприятности, мелкие недоразумения, неудачные совпадения, а вот приятные события и маленькие радости упускаете из виду.

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