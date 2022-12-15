Любовный гороскоп на сегодня, 16 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:53, 15 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 16 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать свое умственное или физическое превосходство перед Вами. Либо Вам придется играть по его правилам и добросовестно восхищаться, либо доказать, что и Вы не лыком шиты, причем доказать убедительно и решительно.







Телец

Чаще улыбайтесь! Ваша улыбка – Ваше главное оружие в этот день. Теплая, она согреет окружающих, холодная – заставит их остолбенеть. Только не будьте равнодушными. Равнодушия Вам точно не простят. Более того, за него могут обидеться так, что последствия придется расхлебывать очень долго.



Близнецы

Не стоит в Ваших новых отношениях ориентироваться на прежние. Мало того, что Ваш нынешний человек не является точной копией предыдущего, так еще и Вы значительно изменились. Новое следует строить принципиально по-новому. Особенно Вам. Особенно в этот день.



Рак

Сегодня у Вас будет большой соблазн сделать что-либо, о чем Вам впоследствии стыдно будет рассказать Вашему любимому человеку. Времени на то, чтобы поразмыслить и прикинуть все «за» и «против» у Вас, конечно, почти не будет, однако Вы все же постарайтесь. Доверие или удовольствие?



Лев

Кажется, пора задуматься о степени серьезности ваших отношений и намерений. Вам хорошо вместе? Вы счастливы? Каждый день рядом с Вашей половинкой – это праздник? Так, может, пришла пора поговорить о переходе на новый уровень? Только развивая ваши отношения, вы не даете им стухнуть, затянуться ряской, превратиться в болото.





Дева

Постарайтесь быть сегодня мягкими и лояльными к капризам Вашего любимого человека. В конце концов, в каждом из нас живет ребенок, а в Вашей половинке он сегодня начнет напоминать о себе с невероятной настойчивостью. Придется Вам побыть терпеливым родителем и утихомирить разбушевавшуюся малышню.



Весы

Сегодня Вам стоит позволить Вашему любимому человеку в чем-то Вам помочь, даже если его помощь Вам вовсе не нужна. Ему очень важно будет почувствовать, что он Вам действительно необходим как человек, и Вам очень ценно его присутствие рядом с Вами. В противном случае, Вам придется лечить его от плохого настроения.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет поступать опрометчиво и неразумно, что вызовет в Вас бурю негативных эмоций. Главное, чтобы эта буря не захлестнула его с головой и не испортила его отношение к Вам, потому что и такой исход событий весьма вероятен. Будьте терпимее и сдержаннее.



Стрелец

Сегодня к длинному списку влюбленных в Вас людей прибавится еще одно имя. Вполне возможно, что Вы этого даже не заметите, однако если Вы чего-то не видите, это вовсе не значит, что этого нет. Будьте корректны и сдержанны со всеми, с кем Вам придется в этот день общаться.



Козерог

Эффективность достигается разделением труда. Если Вы способны что-то делать быстро и хорошо, возьмите на себя именно эту часть работы. Не стоит загружать ею остальных членов семейства да еще и подгонять их, демонстрируя недовольство их результатами. Пусть они займутся тем, что лучше удается им.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поделиться с Вами какой-то очень важной для него новостью или тайной. Однако Вам она не покажется такой уж важной, значимой или ошеломительной. Постарайтесь, чтобы Ваше истинное отношение к данной теме не обидело Вашу половинку.









Рыбы

Вспомните про ежика и медвежонка, которые так любили по ночам сидеть и считать звезды. Займитесь этим и вы. Звездное небо очень успокаивает, сближает и настраивает на романтичные мысли о прекрасном. Для этой цели даже поход в Планетарий подойдет.

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