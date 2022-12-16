Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:05, 16 дек 2022

Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, что может стать причиной проблем в романтических отношениях и отсутствия взаимопонимания между близкими людьми. Многим придется вспомнить о взятых на себя обязательствах, заняться делами, которые не приносят ни радости, ни удовлетворения. Финансовые вопросы станут камнем преткновения во многих семьях, и даже незначительная разница во взглядах на общий бюджет может привести к серьезным конфликтам.







Беседы с друзьями помогут по-новому взглянуть на собственные трудности, найти неожиданный и оригинальный способ их преодоления. Растет творческий потенциал, появляются интересные идеи, касающиеся как проведения досуга, так и дальнейшей профессиональной деятельности. Планы, которые вы строите в этот день, удастся реализовать в ближайшем будущем.



Овен

Вы продвигаетесь вперед с оправданной медлительностью – ведь если слишком спешить, можно пропустить много интересного. Окружающие пытаются поторопить вас, но после нескольких неудачных попыток убеждаются, что проще приспособиться к вашему ритму, и в мире воцаряется гармония. Вы отлично ладите с руководством, которое наверняка щедро отблагодарит вас за сговорчивость.



Телец

Этот день связан с борьбой, часто неравной; он требует приложения массы усилий для получения любого результата. Нужна жесткость и даже жестокость, чтобы противостоять врагам, защищать свои интересы. С другой стороны, общение с коллегами, союзниками, друзьями требует почти безграничной гибкости. Так что день едва ли покажется кому-то простым.



Близнецы

Мелкие недоразумения, многочисленные разногласия с окружающими делают день довольно неприятным и утомительным. К счастью, вы не впадаете в уныние. К тому же рядом окажется человек, который и в трудную минуту вас поддержит, и зарядом оптимизма поделится. Желательно отдать предпочтение самостоятельной работе, не подписывать долгосрочных контрактов.



Рак

Занимайтесь только запланированными делами; какими бы заманчивыми ни казались поступающие предложения, не торопитесь принимать их. Напомнит о себе человек, который когда-то сильно вас обидел; может показаться, что он хочет загладить свою вину, но ни к чему хорошему общение с этой особой не приведет.



Лев

Не спешите принимать решения, касающиеся бизнеса и профессиональной деятельности: тут очень легко допустить ошибку, которая повлечет за собой серьезные потери. Не всем Львам удается определиться с планами на будущее, что очень удивляет окружающих, привыкших к тому, что представители знака всегда знают, что и зачем делают.





Дева

Вы слишком нерешительны, и это может стать преградой на пути к успеху. Пытаясь максимально себя обезопасить, вы упускаете один шанс за другим. Возможны разногласия с деловыми партнерами и руководством; они ожидают от вас большей энергичности и предприимчивости, творческого подхода к решению задач. Старайтесь делать все самостоятельно, никого не просить о помощи.



Весы

Будьте очень осторожны в работе: ошибка, допущенная сегодня, долго будет отражаться на ходе важных для вас дел. Эта рекомендация относится в первую очередь к Весам-руководителям, а также к тем, кто работает в мужском коллективе. С финансовой точки зрения день удачен: возможны денежные поступления, получение награды за ранее проделанную работу.



Скорпион

Не откладывайте дела на вторую половину дня, постарайтесь решить все важные задачи с утра: потом будет трудно сосредоточиться, на пути могут возникнуть преграды, к тому же помощь окружающим отнимет немало времени и сил. Не исключены финансовые трудности, особенно у тех, кто не привык ни в чем себе отказывать: такие представители знака слишком много тратят на исполнение мимолетных желаний.



Стрелец

Начало дня едва ли будет спокойным: эмоциональный фон нестабилен, настроение ваше меняется очень часто, мало кому удается найти с вами общий язык. Ссоры вспыхивают чаще обычного; впрочем, восстановить мир удается относительно быстро, поскольку вы не позволяете себе никаких-то обидных высказываний, ни резких заявлений.



Козерог

Досадное происшествие испортит настроение утром, и весь день пройдет не лучшим образом, если вы не примете меры. Старайтесь избегать пустых разговоров, не вмешивайтесь в дискуссии, предмет которых вам неинтересен – запутаться в паутине слов легко, вернуться к действительно важным делам удастся далеко не сразу.



Водолей

Не судите о новых знакомых по первому впечатлению. Со временем вы сможете понять, кто из них станет вам другом. От несобранности и рассеянности может произойти неудобная ситуация, что даст повод для сплетен и разговоров за спиной. Есть вероятность эмоциональных срывов.









Рыбы

Вам во многом везет, даже с делами, которые оказались не по зубам окружающим, вы отлично справляетесь. Возможно получение заманчивых деловых предложений; перед многими Рыбами открываются новые профессиональные горизонты. Есть шанс освоить новую специальность, расширить сферу деятельности.

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