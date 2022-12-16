Любовный гороскоп на сегодня, 17 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:08, 16 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 17 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня семья и работа будут бороться за право встать на первое место в списке Ваших приоритетов. Борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Возможны жертвы. Но от выбора будут зависеть и Ваша карьера, и Ваша личная жизнь, поэтому отнеситесь к происходящему максимально серьезно.







Телец

Сегодня Тельцам предстоит крайне напряжённый день — то ли мама второй половины в гости нагрянет, то ли дети преподнесут какой-нибудь малоприятный сюрприз. Небеса советуют не распыляться по мелочам, а сосредоточиться на чём-то одном, например, на том, как испечь для супруга пирог его мечты. Или сколотить для любимой давно выклянчиваемую ею полочку.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет весьма непросто понять мотивы Вашего поведения, поскольку оно будет казаться ему бесконечно нелогичным, неправильным и нецелесообразным. Однако, скорее всего, быстрого объяснения его причин будет более чем достаточно для восстановления мира.



Рак

Не грустите сегодня ни в коем случае, что бы с Вами ни приключилось. Даже если будут нелады с Вашим любимым человеком (а они вполне могут быть), жизнь на этом не заканчивается, да и ваши отношения тоже. Просто вскоре вас ждет примирение, а после него – блаженное затишье. Ибо после бури всегда наступает штиль.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя и Вас в том, что все идет хорошо, правильно и сугубо по намеченному плану. Постарайтесь все же помочь ему в этом нелегком деле, иначе в какой-то момент Вам может стать особенно неуютно, страшно и одиноко.





Дева

Сегодня Вы напрасно будете стараться донести до Вашего любимого человека какую-то идею, убедить его в чем-то очень для него полезном и важном. Все это будет как об стенку горох. Такое ощущение, что он просто не будет Вас слышать, а лишь кивать убедительно: да, мол, понял.



Весы

Сегодня стоит уделить хотя бы пару часов совместному отдыху. Вряд ли у вас получится выезд на природу, а вот совместный поход в кафе или в театр организовать вполне можно. Равно как и мирный просмотр телевизора или старых фотографий дома. В конце концов, главное – не что делать, а вместе с кем делать.



Скорпион

Постарайтесь сегодня вести себя максимально естественно, чтобы продемонстрировать Вашему любимому человеку все грани Вашего удивительного характера. Пусть он поймет, что Вы удивительны и уникальны, и решит для себя, хочет ли он быть именно с Вами, а не с тем образом, который он для себя раньше рисовал.



Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности легкой, приятной для ушей и не загружающей мозг излишними смыслом и витиеватостью. Именно под мелодию подобного типа к Вам быстрее всего придет правильное решение касательно Вашей личной жизни.



Козерог

Сегодня Вам может показаться, что Ваша половинка уютно устроилась у Вас на шее, да еще и нагло ножками болтает. Немедленно снимайте: Вам такая обуза не нужна. Впрочем, это ли не лучший способ привязать человека к себе – беспрестанно ему помогать и впоследствии стать для него незаменимым?



Водолей

Сегодня не стоит строить слишком большие планы касательно Вашего совместного будущего с Вашим любимым человеком. Все равно все получится как-то иначе, вовсе не так, как Вы это себе представляли. Поэтому во избежание разочарований постарайтесь плыть по течению. Так оно лучше будет.









Рыбы

Сегодня Вы осознаете, что Вы ни сколько не изменились за те годы, что прошли со времен Вашей первой любви, и рядом с ней Вы по-прежнему робеете. Чувствуете себя неуверенно и неловко, да и ведете себя ровным счетом так же, как и тогда. Хорошо, что есть вещи, которые никогда не меняются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram