Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:43, 17 дек 2022

Начало дня будет отличным, плодотворным и интересным. Плохие идеи не нравятся никому, хорошие появляются у многих. Кому не понравится это время – так это людям, которые привыкли идти одним-единственным путем и никуда не сворачивать; им будет трудно придерживаться привычной тактики.







Вторая половина дня складывается весьма напряженно. Любые давние разногласия могут неожиданно обостриться, из даже незначительных взаимных претензий легко вырастает грандиозный конфликт. Только самым хладнокровным удается держать себя в руках и не поддаваться на провокации.



Овен

Действиями в течение дня будет руководить желание добиться всего сразу. В другое время это было бы недостатком, но сегодня, наоборот, принесет уверенность в своих силах и хорошее настроение. Творческий подъем особенно усилится у тех, кто занимается пением или декламацией. Возможно получение дополнительных средств или возвращение долга.



Телец

День связан с серьезными профессиональными разногласиями, для преодоления которых потребуются деликатность и такт. Не торопитесь говорить то, что думаете; если сказать уж очень хочется, сначала подумайте дважды. Личные интересы идут вразрез с профессиональными, это раздражает многих Тельцов.



Близнецы

Для хорошего самочувствия и настроения необходима активная деятельность. Вам не сидится на месте, и окружающим приходится с этим считаться. День подходит для деловых и развлекательных поездок, публичных выступлений. Возрастает интерес к политической и общественной жизни.



Рак

Благоприятный день, подходящий для решения как простых, так и сложных задач. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки и удачные покупки. Хорошо проходят любые встречи, можно найти и друзей, и покровителей. Романтические отношения, начинающиеся в этот день, будут долго радовать вас.



Лев

Планы приходится корректировать на ходу, а все из-за событий, которых вы не ожидали, да и не могли ожидать. Не сразу удается правильно оценить происходящее, но чуть позже вы признаете, что все перемены – к лучшему. Это подходящий день для самостоятельной работы, творчества; можно попробовать свои силы на новом поприще.





Дева

Благоприятный день для общения, важных встреч и деловых переговоров. Вы находите общий язык с теми, с кем раньше не ладили, производите на собеседников хорошее впечатление. Появляются отличные идеи, касающиеся бизнеса; поторопитесь воплотить их в жизнь, пока этого не сделал кто-то более расторопный.



Весы

День скучных и утомительных дел. Многим представителям знака приходится заниматься тем, что они в более благоприятных обстоятельствах предпочли бы поручить другим. К сожалению, помощников маловато, а те, что есть, не заслуживают доверия. Усердие, проявленное вами, не останется незамеченным и наверняка будет высоко оценено и достойно вознаграждено.



Скорпион

Дела идут на лад, но приходится мириться с временными финансовыми трудностями. Будьте очень осторожны: пытаясь укрепить свои позиции, вы теряете больше, чем зарабатываете. Вашего внимания достойны только самые надежные проекты, желательно – одобренные кем-то из людей, чьему мнению вы доверяете.



Стрелец

Потребуется очень много терпения, чтобы разобраться в цепочке обстоятельств, приведших к той неприятной ситуации, в которой вы оказались. Не будьте снисходительны к себе: если вы не признаете своих ошибок сейчас, то наверняка еще не раз их повторите, что приведет к серьезным проблемам.



Козерог

Этот день отличается неблагоприятным эмоциональным фоном. Вы пребываете в подавленном настроении, беспокоитесь из-за пустяков, в каждом случайном совпадении видите предвестие будущих несчастий. Но на самом деле не все так плохо! Уже во второй половине дня вы сможете убедиться в том, что звезды о вас не забыли.



Водолей

Сложившаяся ситуация неоднозначна, но к концу дня вы непременно разберетесь, что к чему. Можно начинать новые дела, если старые союзники и друзья готовы вас поддержать. Если же вы планируете действовать в одиночку, лучше не торопиться. Возможны незначительные денежные поступления.









Рыбы

День не принесет каких-то выдающихся успехов и невероятных побед, но в целом пройдет неплохо. Удастся решить сложные профессиональные задачи, можно рассчитывать на поддержку коллег и руководства. Вероятны поездки, все они окажутся результативными, но вот времени могут отнять больше, чем вы ожидали.

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