22:05, 18 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 19 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что будущее у него с Вами все-таки есть, причем счастливое, светлое и долгое. Если Вы и сами в этом не уверены, может быть, стоит задуматься о том, зачем вы так долго вместе и стоит ли продлевать этот срок?







Телец

Увы, сегодня Вам придется принимать на веру все то, что говорит Вам Ваш любимый человек. И даже то, что пытается сказать — на всякий случай. Впрочем, как поется в старой хорошей песне: «Какая глупость, право, верить его словам, а не поверить — грех…».



Близнецы

Заставьте любимого ревновать, но не доводите до крайности. Пусть объектом ревности будет что-то не слишком основательное — к примеру, широко разрекламированный в контексте с ревнивцами фонарный столб. Чувства требуют встряски, а не землетрясения.



Рак

Сегодня Вы поймете, что многие действия, касающиеся Вашей личной жизни, Вы делаете на автомате, не особенно задумываясь над тем, зачем и почему все происходит именно так, как происходит. Если это верно и для слова «люблю», стоит задуматься о целесообразности ваших отношений.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку не придётся долго разбираться с тем, что у Вас получается хорошо, а что не очень, ибо просто не будет на это времени. Что ж, способны Вы на выполнение того или иного задания или нет, делать его придётся — и никто Вам в этом помочь не сможет.





Дева

Вам надоело однообразие в отношениях? Не расстраивайтесь, оно скоро прервется, причем не самым благоприятным образом. Возможно, это будет ссора или общая проблема, которая заставит Вас встряхнуться и мобилизовать все душевные силы на ее решение.



Весы

Сегодня Вы сделаете некое открытие касательно Вашего любимого человека. Нельзя сказать, что оно Вас очень порадует, однако и огорчить оно Вас толком не огорчит. Просто теперь Вам придется жить еще и с этим знанием. Возможно, оно даже принесет Вам своеобразное удовольствие.



Скорпион

Скорпионы нынче могут потерпеть поражение в споре с членами семьи. Умейте проигрывать достойно — Вы наверняка в самом деле были неправы. Но если Ваша правота неоспорима, потрудитесь ещё раз подобрать аргументы и аккуратно оные изложить — «будет так, потому что я так сказал» — не самый лучший способ доносить до окружающих свою точку зрения.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно тяжело общаться с Вашими близкими людьми. Перед ним встанет нечто вроде барьера, преграды, чего-то непреодолимого и очень страшного. Поэтому постарайтесь не нервировать его лишний раз и ни в какие компании не выводить. Разве что сам попросит.



Козерог

Козерогам нынче может прийти в голову начать жаловаться на усталость. Вполне вероятно, что Вас внимательно выслушают, сделают сочувствующий вид и тут же попросят заняться тем-то, тем-то и еще вот этим. И возразить Вам будет нечего. Единственный шанс отдохнуть — уехать на день в гости к бабушке.



Водолей

Сегодня Вам покажется, что Вашему любимому человеку не так интересно с Вами общаться, как это бывало раньше. Возможно, это будет ложное ощущение, связанное с тем, что у него выдастся непростой день, и он не будет чувствовать ничего, кроме нечеловеческой усталости.









Рыбы

Человек не может любить кого-то, если он не любит себя. Этот факт давно доказан. Сегодняшний день как нельзя лучше поможет Вам оценить по достоинству Ваши возможности и если не полюбить себя, то хотя бы зауважать. Обязательно воспользуйтесь этим шансом, и Вы увидите, как Ваша личная жизнь изменится в лучшую сторону.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram