Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:54, 19 дек 2022

В начале дня многим трудно будет сохранить самообладание. Смотреть на вещи реально тоже удается не всем. Очень легко дать волю фантазии, принять желаемое за действительное и оказаться в плену собственных иллюзий. Поэтому ни принимать важные решения, ни связывать себя какими-то обязательствами в это время не стоит.







Позже наступит благоприятный и плодотворный период. Наиболее удачным он будет для тех, кто не только заботится о собственных интересах, но и старается помогать окружающим. Вероятен успех в творческой деятельности.



Овен

Первая половина дня складывается удачно, а вот вторая требует осторожности – в это время очень легко допустить ошибку, попасть в ловушку, расставленную недоброжелателями. Вы склонны вести себя эгоистично, учитывать только собственные интересы; разумеется, окружающим это не по вкусу. Возможны конфликты с руководством, некоторые Овны под влиянием эмоций начнут поиски новой работы.



Телец

Возможны значительные перемены в жизни, не исключено, что придется отказаться от чего-то, что стало привычным. Но из всего происходящего можно извлечь пользу, и вы наверняка это сделаете. Вероятно появление новых идей, реализация которых будет способствовать карьерному росту и финансовому благополучию.



Близнецы

Недоразумения возникают чаще обычного, приходится проявлять чудеса терпения, чтобы они не переросли в серьезные конфликты, которые долго будут омрачать жизнь. Возможны финансовые проблемы: денежные поступления незначительны или отсутствуют вовсе, а вот расходы велики, и это может стать причиной ссор.



Рак

Складываются благоприятные обстоятельства для решения проблем и задач, которые не на шутку беспокоили вас в прошлом. Открываются новые возможности; стоит подумать о том, как их использовать. Никакой необходимости в спешке нет.



Лев

Прекрасный день для любого общения. Вы прекрасно ладите с людьми, находите общий язык с теми, с кем раньше не ладили, умело пользуетесь слабостями недоброжелателей, быстро мирите ссорящихся. На любых мероприятиях вы будете желанным гостем и легко окажетесь в центре внимания, сможете завести полезные знакомства. Хорошо складываются деловые поездки.





Дева

На первый план выходит личная жизнь: именно в этой сфере происходят перемены, которые заставляют Дев забыть о работе и запланированных делах. События этого дня поначалу заставят вас беспокоиться, но позже вы поймете, как использовать их в своих интересах. Возможны незапланированные поездки, которые окажутся очень удачными.



Весы

Вы на редкость нетерпеливы, а потому торопите события, многое делаете в спешке – но ошибок или оплошностей, которые могли бы насмешить окружающих, не допускаете. Напротив, весьма вероятен успех в делах, требующих творческого подхода, изобретательности, нестандартного взгляда на вещи.



Скорпион

День приносит новые открытия, радует хорошими новостями и известиями от людей, по которым вы скучали. Многие Скорпионы обнаруживают, что обладают талантами, о которых даже не догадывались, и немедленно находят им применение, чем бесконечно восхищают окружающих. Появятся новые союзники, которые много сделают для вас.



Стрелец

Первые победы вы одержите уже в первой половине дня. Важно не остановиться на достигнутом – вы выбрали правильное направление, так продолжайте движение, отбросив сомнения и не отвлекаясь на мелочи и глупости. Трудолюбие, неподдельный интерес к делу и дисциплинированность дают вам огромное преимущество над соперниками. У вас есть все шансы подняться по карьерной лестнице.



Козерог

Воздержитесь от заключения сделок и совершения крупных покупок, будьте очень осторожны в финансовых делах. В остальном день благоприятен, особенно для тех, кто привык решать сложные вопросы самостоятельно, ни от кого не ожидая помощи. Неплохо проходят деловые встречи, однако соглашения, которых удастся достичь, будут носить предварительный характер.



Водолей

Для вас этот день неплох. Вам удается не только пользоваться благоприятными обстоятельствами, но и создавать их, манипулируя окружающими и таким образом добиваясь своих целей. Трудно оценить этот день однозначно: с одной стороны, сегодня вы одержите победы; с другой стороны, позже выяснится, что дались вам эти победы дорого.









Рыбы

Прилив сил вызовет желание поделиться своим хорошим настроением с окружающими. Представители творческих профессий смогут поймать вдохновение, реализовать какие-то идеи. Но все же остерегитесь принимать судьбоносные решения и совершать крупные покупки. Последите за питанием и подумайте об улучшении своих пищевых привычек.

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