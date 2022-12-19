Любовный гороскоп на сегодня, 20 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:57, 19 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 20 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Если Вам показалось, что сегодня Вы одержали некую победу над Вашей половинкой (убедили ее в чем-то или перешли, наконец, на новый уровень отношений), не торопитесь радоваться. Возможно, это не более чем Ваше желание видеть в произошедшем знаки благоприятного исхода, а на самом деле все куда сложнее и интереснее.







Телец

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком будете чувствовать себя особенно легко и непринужденно. У вас не будет заминок в разговоре, взаимонедопониманий, поиска тем и разногласий. Вы почувствуете себя умным, эрудированным и интересным человеком. Ваша половинка будет о Вас того же мнения. Впрочем, как и о себе.



Близнецы

Сегодня Вас не удастся вытащить из дома никакими силами. А если удастся, счастливчики об этом лишь пожалеют. Поэтому если Вы так хотите встретиться сегодня с Вашим любимым человеком, лучше пригласить его к себе. В конце концов, не все ли равно, где кофе пить и беседовать.



Рак

В этот день Вам стоит вспомнить, что Вы любимы, Вас любят и все в связи с этим у Вас будет хорошо. Возможно, это ощущение стало для Вас настолько привычным, что Вы уже и не обращаете на него внимания. Звезды рекомендуют сегодня прочувствовать его по новой.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно простить Вам то или иное действие, поэтому он будет всячески Вам о нем напоминать, к месту и не к месту. Постарайтесь смириться с этим, приняв подобное его поведение за чудачество. Или быстро и энергично извинитесь.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вас отпускать от себя надолго. Напротив, пределом его мечтаний будет остаться с Вами навсегда или на максимальный период времени. Постарайтесь исполнить эту его мечту или хотя бы сделать хоть что-то для ее исполнения.



Весы

Сегодня Вам важно будет закончить какое-либо неотложное дело, которое будет висеть над Вами Дамокловым мечом. Постарайтесь сделать это как можно быстрее, иначе Вашему любимому человеку будет неприятно, что Вы уделяете ему так мало времени и сил, и он сделает из этого неправильные выводы.



Скорпион

Если сегодня Вам так хочется испытывать терпение супруга или супруги, мы, конечно, не сможем Вам это запретить. Однако учтите: недосоленный суп или недоглаженная рубашка могут основательно подпортить настроение, и тогда уж не обижайтесь. Выяснения отношений Вам вечером, должно быть, не избежать.



Стрелец

Сегодня Вам будет несколько грустно и обидно оттого, что все, что бы Вы ни делали, пойдет не так, как было изначально задумано, в той или иной степени. Может быть, не стоит заниматься столь жестким планированием и положиться на волю случая? И на здравый смысл Вашего любимого человека. Это тоже должно помочь.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно находиться рядом с Вами, поскольку Ваш характер нельзя будет назвать сахарным при ближайшем рассмотрении, а Вашей половинке захочется именно спокойствия, стабильности и отсутствия каких бы то ни было отрицательных эмоций.



Водолей

Если на коленке вскочил синяк, вовсе не обязательно ампутировать ногу. Во-первых, синяк пройдет, во-вторых, он Вам не очень мешает, а в-третьих, ногу жалко. С вашими отношениями так же. Да, Вас что-то очень раздражает в Вашем любимом человеке, но настолько ли, чтобы с этим самым человеком расставаться?









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поделиться с Вами какой-то важной и интересной для него новостью, которая Вам, вполне возможно, таковой не покажется. Что ж, в таком случае Вам опять придется решать: сделать заинтересованный вид или честно признаться в отсутствии интереса.

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