Любовный гороскоп на сегодня, 21 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:30, 20 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 21 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит обратить внимание на представителя противоположного пола, чье имя Вам особенно по душе. Именно он сыграет немаловажную роль в Вашей личной жизни как в этот день, так и во многие последующие. Главное – с именем не прогадать, а остальное приложится.







Телец

Сегодня Вам стоит накормить любимого — если не едой, то хоть баснями. Но постарайтесь не перебарщивать. Если не в состоянии ограничить себя, позовите гостей сообразно количеству заготовленных угощений.



Близнецы

Вокруг Вас столько интересных людей! А Вы грустите о том, что именно этот человек совсем не обращает на Вас внимания. Это же нерационально! В мире есть люди и красивее, и умнее, и душевнее. Поэтому засуньте свой носовой платок в стиральную машину – и вперед. На поиск своей мечты!



Рак

Раки, не переживайте по пустякам! Сегодня кто-то может сделать Вам замечание по поводу Вашего внешнего вида. Но Вы-то знаете, что супругу нравится Ваша красивая челка! Не комплексуйте — завистники были и будут всегда. Звезды советуют побыстрее успокоиться и, если Вам требуется утешительная терапия, пройтись по магазинам.



Лев

Сегодня у Вас будет песенное настроение. Целый день Вы будете напевать себе под нос (а может, и во весь голос) Ваши любимые песни. Хорошо, если у Вас есть слух. Если же нет – остается только посочувствовать Вашим родным и близким. В таком случае постарайтесь петь потише или с собой наедине. Кстати, совместное пение с любимым человеком только упрочит ваш союз.





Дева

Девам нынче стоит сузить круг общения до тесного семейного и никого в него не впускать. Нынче Вы будете не особенно удачливы в более людном обществе, а вынести саму мысль того, что Вы не лидер, для Вас решительно невозможно. Лучше уж провести денек затворником. Заодно и семейству немножко внимания уделите — тоже совсем нелишне.



Весы

Сегодня кто-то будет очень нуждаться в Вашей заботе. В смысле, Вас и Вашей половинки. По отдельности вам не справиться. Совместный труд, хоть и не для вашей пользы, очень облагораживает, да и сближает несказанно. В этот день ваше «Мы» очень повзрослеет и даже, возможно, выйдет на новый этап развития.



Скорпион

Сегодня Вам покажется, что то занятие, которым Вы занимаетесь с Вашим любимым человеком вот уже столько дней, довольно-таки скучное, поэтому вам срочно нужно придумать что-нибудь новое, радостное и интересное, причем желательно вместе, чтобы потом вместе радоваться.



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек затронет в разговоре с Вами довольно животрепещущую тему, которая довольно бурно отзовется в Вашей душе, и Вы не сможете ее проигнорировать. Возможно, это будет днем рождения какой-то Вашей новой черты характера или нового этапа Ваших отношений с Вашей половинкой.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет постоянно не везти по мелочам, что его раздражать будет бесконечно. Постарайтесь как-то снизить негативный эмоциональный фон и станьте его самой большой удачей этого дня, чтобы все неприятности на Вашем фоне забылись и потускнели.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек обязательно скажет Вам что-то очень важное, серьезное и удивительное, о чем Вы сами бы никогда не догадались без его подсказки. Постарайтесь это что-то услышать и оценить по достоинству, чтобы потом снова и снова вспоминать, желательно в самые подходящие моменты.









Рыбы

Сегодня Вам будет весело общаться с Вашим любимым человеком. Очень весело и очень интересно. Так что заряд позитива на ближайшие несколько дней Вам гарантирован. Вы им еще и делиться сможете со всеми страждущими, благо таких вокруг Вас будет немало.

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