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Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:49, 21 дек 2022

Этот день хорошо подходит для несложных, но все же требующих внимания дел, решения простых вопросов. Старайтесь следить за порядком во всем: путаница и неразбериха могут стать причиной неприятностей. Приятным будет общение с друзьями и единомышленниками, а также просто с людьми, чьи интересы схожи с вашими. Возможны приятные встречи со старыми знакомыми.



Можно планировать или начинать ремонт; очень кстати появляются оригинальные, нестандартные идеи, касающиеся оформления интерьера. Стоит вспомнить о давних увлечениях и хобби: не исключено, что им удастся найти неожиданное применение.

Овен
День в целом складывается удачно, если что и огорчает, так это мелкие недоразумения, неудачные совпадения. Но настроения вам это не испортит – вы находите гораздо больше поводов для радости, чем для печали. Старайтесь не сидеть без дела: занимайтесь тем, что вам интересно, балуйте себя; праздное времяпрепровождение заставляет вас скучать и даже может стать причиной недомогания.

Телец
Хороший день для начала серьезного и важного дела. Старайтесь продвигаться вперед без спешки, обращайте внимание на мелкие детали. Помощники найдутся, но все важные решение придется принимать самостоятельно, и это хорошо – ваша точка зрения правильна. Многие Тельцы смогут реализовать свои честолюбивые замыслы.

Близнецы
Благоприятный день для любой совместной деятельности, обмена информацией и идеями. Есть шанс изменить к лучшему что-то в своей жизни, избавиться от того, что мешает вам двигаться вперед. Легко завязываются знакомства, обаяние помогает вам находить новых друзей.

Рак
Эмоциональное напряжение очень велико, день оказывается нелегким. Складывается неоднозначная ситуация, в которой принять правильное решение очень трудно, вы действуете импульсивно, когда следовало бы сохранять хладнокровие, совершаете ошибки. Многим представителям знака приходится наводить порядок в чужих делах, на время забыв о своих интересах.

Лев
Трудно будет правильно оценить события этого дня: вы склонны видеть их в самом мрачном свете, не замечать тех возможностей, которые открываются. Нежелательно принимать важные решения, высказывать свое мнение, даже если вы уверены в его правильности. Вы непоследовательны в поступках, что мешает добиться нужного результата.


Дева
День неудачный, сложный. То, что вы задумываете, не удается довести до конца, в ваши дела постоянно вмешиваются посторонние, мешая сосредоточиться. Раздражает навязчивое внимание людей, надеющихся стать вашими друзьями, но все же не вызывающих у вас симпатии. Некоторые Девы срываются, позволяют себе резкие высказывания.

Весы
Задачу, над которой вы давно ломали голову, опять не удается решить: появляется новая информация, выясняется, что вы шли неверным путем. Но не теряйте надежды на успех – вы получите помощь, на которую и рассчитывать не могли, и именно благодаря ей справитесь со всем на «отлично».

Скорпион
Вас ждет интересный день, в ходе которого вы не услышите массу комплиментов, признаний и других приятных вещей. Представители противоположного пола очень внимательны к вам, и это вас радует. День обещает новые романтические увлечения; они могут быть как серьезными, так и не очень – все зависит только от вас.

Стрелец
У вас есть отличный план, но для его реализации вам необходима свобода действий, добиться которой будет непросто. Опрометчиво данные обещания связывают вас по рукам и ногам, приходится хитрить и изворачиваться, чтобы отсрочить их выполнение, это становится причиной внутреннего дискомфорта.

Козерог
Этот день связан с необычными идеями, оригинальными поступками, которые окажутся неожиданными не только для окружающих, но и для самих представителей знака. Эмоции настолько сильны, что рассудительные Козероги идут у них на поводу; к счастью, это не имеет печальных последствий.

Водолей
Влияние негативных тенденций будет сильным, но не разрушительным, ведь вы найдете в себе силы противостоять ему. Старайтесь не перетруждаться – сегодня, увы, усилия ваши едва ли будут оправданными. Есть опасность финансовых потерь, от незапланированных покупок лучше воздержаться.



Рыбы
Очень благоприятный в профессиональном и творческом отношении день, постарайтесь использовать его максимально эффективно. Можно начинать долгосрочные проекты, при этом нужно постараться сегодня сделать максимум из возможного, поскольку позже ваша работоспособность несколько снизится.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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