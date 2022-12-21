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Любовный гороскоп на сегодня, 22 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 22 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:52, 21 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 22 декабря 2022 года по знакам зодиака

Овен
Есть вещи, которые делать хочется, а есть — которые делать надо. Сегодняшний день можно считать днем имени «Надо» в Вашей личной жизни и отношениях с Вашим любимым человеком. Исключительно чувство долга будет руководить Вами при принятии тех или иных решений или совершении каких бы то ни было поступков.



Телец
Сегодня звезды рекомендуют Вам выяснить отношения с Вашим любимым человеком, вскрыть в них некий нарыв, который давно мешал Вам чувствовать себя абсолютно комфортно друг с другом и сделать все возможное для того, чтобы нарывавшее некогда место зажило как можно скорее.

Близнецы
Сегодня Вам придется по вкусу хороший боевичок под пару бутылочек пенного напитка и несколько пакетиков чипсов. Приятная компания человека, с которым совершенно не обязательно поддерживать постоянный разговор, сделает времяпрепровождение совсем уж гармоничным.

Рак
Вы можете высказать Вашей половинке свое мнение, но не надейтесь на то, что с ним обязательно будут считаться. Постарайтесь не обижаться: это не из вредности, просто факторов, влияющих на ситуацию, куда больше, чем Вы можете заметить.

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что у него исключительное чувство юмора, Вы же не сможете с этим согласиться во многих случаях. Звезды рекомендуют намекать Вашей половинке на то, что некоторые темы для Вас вовсе не являются смешными, занятными и забавными.


Дева
Сегодняшний день Вам, возможно, предстоит провести в обществе людей, с которыми у Вас нет общих интересов. Не пытайтесь встревать в разговор, в коем ничего не понимаете, лучше сразу признать, что Вам ближе другие сферы, и попытаться поискать себе альтернативного собеседника.

Весы
Заставьте любимого ревновать, но не доводите до крайности. Пусть объектом ревности будет что-то не слишком основательное — к примеру, широко разрекламированный в контексте с ревнивцами фонарный столб. Чувства требуют встряски, а не землетрясения.

Скорпион
В этот день Ваш любимый человек ни на секунду не должен забывать о том, что Вы его любите. А то он может и разувериться в этом очевидном для Вас факте. Можете присылать ему пылкие sms, писать на асфальте под его окнами романтические признания, а лучше постарайтесь просто быть рядом.

Стрелец
Сегодня Ваш любимый человек будет понимать Вас с первого слова и взгляда, причем даже лучше, чем Вы сами. А значит, Вам нет никакого смысла хитрить и изворачиваться, придумывать какие-то уловки для того, чтобы скрыть от всевидящего ока то, что творится у Вас на душе.

Козерог
В этот день Ваш любимый человек с радостью возьмется за любое дело, которое Вы ему предложите. Если это, конечно, будет ему по силам и по умениям: если он никогда гвозди забивать не умел, то и сегодня вряд ли научится. Однако реальные и исполнимые действия он осуществить вполне в силах.

Водолей
Вам предстоит не очень сложный день. Скорее всего, Вы даже будете больше развлекаться, чем трудиться. В общем, у Вас сегодня сплошной отдых. Всю грязную работу, вероятно, будет делать Ваша вторая половина, и справится с ней, надо сказать, великолепно. Может, скажется то, что Вы не будете принимать в этом участие?



Рыбы
Сегодня от Вас потребуют не слов любви, не нежности и не подарков, а способности выслушать и понять. Не разочаруйте любимого человека — ему действительно это необходимо, а с Вас не убудет.

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Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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