Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:18, 22 дек 2022

День будет удачным для тех, кто планирует каждый свой шаг и избегает необдуманных поступков. Сейчас лучше не рисковать и не рассчитывать на везение, правильно оценивать свои возможности. Старайтесь никому не обещать слишком многого, не связывать себя обязательствами, которые будет трудно выполнить.







Возможны необычные происшествия, удивительные события. Старайтесь обращать внимание на все, что не укладывается в привычную картину; такие вещи могут быть подсказками судьбы, намеками на события, которые произойдут в скором будущем.



Овен

Этот день связан с появлением новых идей, порой совершенно гениальных. Нужно лишь немного изобретательности и терпения, чтобы воплотить их в жизнь. С последним, впрочем, могут возникнуть проблемы. Хорошо, если рядом будет человек, который не позволит вам отвлечься на что-то другое.



Телец

Еще один удачный день. Работать сегодня – одно удовольствие. Вы занимаетесь тем, что вам интересно, и получаете за это высокую награду. Никто не смеет с вами спорить: совершенно ясно, что переубедить вас невозможно, да и развитие событий доказывает вашу правоту.



Близнецы

Будьте очень осторожны: это непростой день, требующий серьезного отношения к любым делам, а также критической оценки собственных поступков. Пригодится накопленный жизненный опыт; многие представители знака в этот день не совершат новых ошибок просто потому, что вовремя вспомнят о старых.



Рак

Снижена деловая активность, на успехи в работе рассчитывать не приходится. Вы стараетесь проявлять осторожность, чтобы избежать ошибок, но именно из-за нее упускаете интересные возможности. Неблагоприятна финансовая картина, возможны задержки плановых платежей. Расходы, которых потребует этот день, окажутся выше, чем вы ожидали.



Лев

Очень трудно настроиться на практический лад: вы витаете в облаках и совершенно забываете о земных делах, которые все же требуют внимания. Если кто-то все же пытается призвать вас к серьезности, вы обижаетесь, возмущаетесь, и вообще реагируете крайне болезненно. Возможны конфликты на работе, серьезные разногласия с руководством.





Дева

День удачный, гармоничный и многообещающий. Сегодня вы сможете одержать блестящие профессиональные победы, доказать свое превосходство над конкурентами, продвинуться вперед в достижении поставленных целей и работе над сложными и важными проектами. Не исключены разногласия с коллегами и руководством, однако вам удастся отстоять свою точку зрения, убедить окружающих встать на вашу сторону.



Весы

Можно браться за любые дела — в этот день звезды готовы поддержать вас во всем. Тем, кто стремится добиться профессиональных успехов, стоит напомнить о себе влиятельным знакомым: сейчас эти люди могут оказать вам ценную услугу. Денежные поступления едва ли будут значительными, но их своевременность порадует.



Скорпион

Много времени проходит в разговорах, хотя и довольно бестолковых, но очень приятных. Вы с удовольствием ведете светские беседы, но не упускаете возможности будто невзначай коснуться важного для вас вопроса и получить полезную информацию. Осторожнее с женщинами: сегодня они распространяют непроверенную информацию, вводят вас в заблуждение.



Стрелец

В целом этот день не так уж плох, а временами влияние позитивных тенденций будет даже по-настоящему сильным. Но вот беда – вы находитесь в подавленном состоянии и просто не можете по достоинству оценить происходящее. Вместо того чтобы реально смотреть на вещи и использовать ход событий в своих интересах, вы проводите время в пустых волнениях и беспричинных тревогах.



Козерог

В этот день хорошо заниматься привычными делами, решать повседневные вопросы, не замахиваясь на решение общемировых проблем. Что-то кардинально менять в своей жизни не рекомендуется, но можно делать небольшие шаги в избранном направлении. Общение с давними друзьями порадует, а вот новые знакомства принесут больше неприятностей, чем позитивных эмоций.



Водолей

Важны организованность и самодисциплина; именно эти качества помогут навести порядок в делах, не допустить ошибок, которые привели бы к потерям. Можно обращаться за ссудами или кредитами: с погашением их проблем не возникнет. От незапланированных покупок лучше отказаться – они недолго будут вас радовать.









Рыбы

Этот день будет трудным. Не стоит ждать милостей от судьбы – если вам что-то нужно, будьте готовы потрудиться. Не исключено, что в этот день вашими соперниками и конкурентами станут люди, которых вы привыкли считать друзьями. Старайтесь относиться к этому спокойно, не давайте воли эмоциям.

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