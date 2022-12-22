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Любовный гороскоп на сегодня, 23 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 23 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:21, 22 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 23 декабря 2022 года по знакам зодиака

Овен
Постарайтесь сегодня без слов понять Вашего любимого человека и без слов же поддержать его. Ему это действительно очень нужно. Мысль изреченная есть ложь, если верить классику, а вот глаза и руки не лгут никогда. Вы знаете Вашу половинку как никто другой, а значит, лучше кого бы то ни было сможете ей помочь.



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку захочется Вас почаще обнимать, прижимать к себе и говорить Вам ласковые слова. И чем больше этих слов Вас обрадует, тем лучше будет ему. Поэтому даже если Вы хотите посидеть в тишине и одиночестве, активно и напоказ радуйтесь.

Близнецы
В этот день Вам нелегко будет выбрать нужную линию поведения в общении с Вашим любимым человеком. Однако сделать это будет необходимо, причем довольно быстро, иначе Вы рискуете завязнуть в болоте собственной нерешительности или, напротив, чрезмерной решительности.

Рак
Для улаживания споров и конфликтов с любимым человеком Вам как никогда пригодятся старые связи. Возможно, это будут друзья, с которыми Вы тысячу лет не общались, а может быть, дальние-дальние родственники. В данном случае любые средства хороши для достижения блаженного благополучия.

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку захочется провести с Вами целый вечер, что будет несколько противоречить Вашим планам. Придется либо как-то совмещать Вашу личную жизнь и то, что Вы задумали на конец этого дня, либо искать какой-то другой компромисс.


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку захочется поддержать Вас в трудную минуту словом или делом. Однако может так случиться, что трудной минуты у Вас не окажется или же слово или дело будут неуместны. В любом случае, его желание достойно поощрения и похвалы.

Весы
Сегодня Вам захочется романтики в отношениях. Постарайтесь создать ее своими руками, не дожидаясь инициативы со стороны любимого человека. Он, скорее всего, воодушевится Вашим примером и последует ему с превеликим удовольствием. Во всяком случае, надеяться на это стоит.

Скорпион
Сегодня Вы поймете, как приятно делать людям приятное, особенно если эти люди – любимые и бесконечно любящие. Точнее, если это самый любимый в мире человек. Вы не представляете, каким светом зажгутся его глаза, как только Вы проявите к нему хотя бы капельку внимания.

Стрелец
Сегодня для того, чтобы завоевать сердце человека Вашей мечты, Вам необходимо быть уверенным в себе на все сто, а то и двести процентов. Малейшее сомнение в своих силах – и Ваша мечта расплывается в дымке неопределенного будущего. Не давайте ей такого шанса!

Козерог
Сегодня Ваши отношения в семье развиваются на редкость спокойно и стабильно. Радуйтесь, не каждому доступно такое! Все разногласия, очевидно, остались позади, и сегодня Вам не надо будет выяснять, почему Вы постоянно находите грязные носки под кроватью. Сегодня их там не окажется. Они будут там, где им и положено быть — в корзине с грязным бельем.

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек окажет Вам неожиданную поддержку в области, в которой, как Вы думали, он совершенно не разбирается и разбираться никогда не будет. К счастью, такое мнение окажется ошибочным, и Вы не раз и не два возблагодарите за это судьбу.



Рыбы
Сегодня Вы — хрустальная ваза, и заботиться о Вас надо соответствующим образом. Попробуйте дать это понять Вашему любимому человеку. По тому, насколько хорошо они будет справляться с задачей, сможете сделать выводы о том, стоит ли строить далеко идущие планы на совместную жизнь.

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Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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