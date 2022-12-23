Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:39, 23 дек 2022

Очень хороший день для предпринимателей и бизнесменов любого рода, а также для тех, кто готов испытать себя на этой стезе. Сейчас благоприятный момент для приобретения недвижимости, в особенности нежилых строений, антиквариата, а вот брать кредит или менять работы не стоит. Переезд тоже лучше сохранить.







В отношении с деловыми партнерами от вас потребуются сдержанность и дипломатичность, вечеринки и презентации будут неудачными, как и мероприятия семейного характера. Довольствуйтесь тихим вечером и мирным общением; романтическая встреча может закончиться серьезнейшей ссорой, а большое семейное застолье почти наверняка омрачится конфликтами.



Овен

День трудный. Далеко не все замыслы удается реализовать, на пути часто возникают преграды. Правда, порой вам удается наверстать упущенное и получить награду за труды, но это оказывается делом сложным и утомительным; едва ли у вас будут силы радоваться достигнутому успеху.



Телец

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно. У Тельцов появляются новые идеи и планы, которые вскоре удастся реализовать. Отлично проходят дружеские встречи, есть шанс завязать новые знакомства, которые будут приятными и положат начало серьезным романтическим отношениям.



Близнецы

Очень яркий, насыщенный, запоминающийся день. Возможно необычное стечение обстоятельств, удивительное совпадение. Вы будете заниматься интересными делами и наверняка найдете единомышленников, которые помогут в реализации задуманного. Этот день отлично подходит для приема гостей; в вашем уютном доме скучать не придется никому.



Рак

Вас бросает в крайности, а настроение то и дело меняется. Успешное начало дня придаст Ракам уверенности на работе: коллеги станут внимательнее прислушиваться к их мнению и не раз обратятся за профессиональным советом. Ваш авторитет признают даже те, с кем сложились не самые теплые отношения.



Лев

Спокойный, взвешенный подход ко всем возникающим проблемам повышает ваши шансы на успех. День не назовешь легким, но он будет вполне плодотворным – тут все зависит только от вас. Рекомендуется сосредоточиться на интеллектуальном труде, оставив физическую работу кому-нибудь другому: для вас она сегодня травмоопасна.





Дева

Очень удачный день для публичного выступления, встречи с влиятельными людьми, озвучивания ваших идей. Не бойтесь быть оригинальными, даже экстравагантными – чем больше внимания вы к себе привлечете, тем лучше. Деловой интерес легко переходит в романтический; этим можно воспользоваться как в профессиональных, так и в личных интересах.



Весы

Вы энергичны, полны сил, настроены решительно – так что едва ли кто-то или что-то сегодня помешает вам добиться успеха. Но путь к нему не будет легким; настройтесь на то, что придется и бороться, и противостоять сильному противнику, и отстаивать свою точку зрения в нелегких спорах. Как ни странно, чем у вас больше разнообразных дел, тем лучшие результаты вы получаете.



Скорпион

Вам предстоит много времени посвятить делу, которое не представляет для вас особенного интереса. Тем не менее, будьте серьезны и старательны, старайтесь работать настолько добросовестно, насколько это возможно. Только от вас зависит, будут ли в этот день допущены какие-то серьезные ошибки.



Стрелец

Этот очень удачный день откроет перед многими представителями знака новые возможности. Не бойтесь рисковать, испытывать судьбу: удастся решить даже те задачи, которые раньше казались совершенно непосильными. Возрастает ваш авторитет, окружающие не скрывают своего уважения. Есть шанс подняться по служебной лестнице, возможны интересные деловые предложения. Новые знакомства оказываются полезными во всех отношениях.



Козерог

Многое из того, чем вы планировали заняться, придется отложить. Зато неожиданно появится очень интересное дело, которое увлечет вас надолго. Благоприятный день для новых знакомств и начала отношений любого рода: они быстро примут серьезный характер и принесут немало позитивных эмоций.



Водолей

Со всеми проблемами, которые может преподнести этот день, вы наверняка справитесь. День подходит для делового общения, обсуждения профессиональных перспектив, заключения сделок. Возможно получение важных новостей, касающихся работы. Не исключено начало перспективного сотрудничества с новыми партнерами.









Рыбы

Подходящий день для решительных действий. Ярко проявляется способность представителей знака к импровизации, даже если события развиваются самым неожиданным образом, Рыбы не теряются. Легко завязываются знакомства, люди будут очарованы вашей жизнерадостностью и дружелюбием.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram