Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:12, 24 дек 2022

День связан с получением информации, которая хоть и может показаться незначительной, позже сыграет важную роль. Поэтому старайтесь ничего не упускать из виду, внимательно слушать, что говорят другие. Появляется немало новых идей, которые пока сложно оценить правильно – дайте себе труд хотя бы записать их, чтобы позже можно было все спокойно рассмотреть и обдумать.







С точки зрения общения этот день благоприятен, поскольку, несмотря на разногласия, договориться и найти компромисс все же можно. Важно проявлять уважение к ценностям и принципам окружающих, не пытаться сломать сложившиеся традиции.



Овен

Не торопите события и не давайте воли негативным эмоциям. Вам будет трудно сосредоточиться, но это не повод злиться на себя. Вообще, было бы неплохо оставить в стороне все эмоции и руководствоваться исключительно логикой, но это вам едва ли удастся. Высока вероятность мигреней, особенно во второй половине дня; недомогания станут следствиями нервного перенапряжения.



Телец

Вы почувствуете усталость и опустошенность. Возможно легкое недомогание, которое не позволит вам отправиться на встречу с друзьями или заняться текущими делами. Вы станете капризны, раздражительны и рассеяны. Откажитесь от поездок на автомобилях и мотоциклах. Удерживать внимание за рулем вам будет крайне сложно, и поездка доставит больше дискомфорта, чем удовольствия.



Близнецы

Начало дня принесет много неожиданностей, из-за которых вам придется изменить планы. События семейного характера выходят из-под контроля, и сейчас лучше постараться приспособиться к обстоятельствам, а не тратить силы на бесполезную борьбу с ними. Особенно трудно будет договориться со старшими родственниками-мужчинами, но и к ним вы найдете подход.



Рак

Снижена деловая активность, и дело не в лени. Просто вместо того, чтобы действовать, вы мечтаете и витаете в облаках. Между тем, терять время сейчас нельзя: пока вы размышляете, ваши недоброжелатели добиваются успеха.



Лев

Большая часть дня проходит спокойно, вероятность сколько-нибудь серьезных потрясений минимальна. С другой стороны, и особых успехов звезды вам не обещают. Если вы беретесь за новое дело, будьте готовы к задержкам, не ожидайте немедленного успеха.





Дева

Очень благоприятный день, отлично подходящий для решения самых разных задач. Вы легко переключаетесь с одного на другое, трудности вас не пугают. У многих представителей знака появляются отличные идеи, которые Девы быстро реализуют с помощью близких людей. Отличный день для поездок, новые впечатления оказываются чрезвычайно приятными.



Весы

Вы добиваетесь отличных результатов, действуя прямо и открыто, избегая любых хитростей и интриг. Успех приходит быстрее, чем вы ожидали, и тут важно не растеряться, начать действовать вовремя. Чем более энергичны и настойчивы вы будете, тем лучше.



Скорпион

Отличный день для публичных выступлений, организации и посещения светских мероприятий. Вы легко затмите всех и привлечете внимание людей, которые вам особенно интересны. На работе возможны перемены к лучшему, ваши идеи получают поддержку. Скорпионы-руководители могут провести удачные кадровые перестановки, а рядовые сотрудники наилучшим образом справятся со своими обязанностями, и это не останется незамеченным.



Стрелец

Если у вас есть определенные планы на этот день, приступить к их реализации лучше заранее, пока не случилось нечто из ряда вон выходящее (а такое вполне возможно). Не исключены неожиданные расходы, потеря ценных вещей. Небрежность в обращении с документами может дорого обойтись.



Козерог

Угодить вам трудно; окружающие быстро понимают это, и потому стараются держаться от вас подальше. Консерватизм, верность традициям мешают принимать необычные решения, которые могли бы способствовать успеху в работе. Вы не решаетесь на эксперименты, но в душе завидуете тем, кто ставит их — и выигрывает.



Водолей

День спокойного доброжелательного общения. Не стоит обсуждать какие-то острые вопросы, касаться тем, неизменно вызывающих разногласия. Сегодня вам отведена роль миротворца, человека, который делает жизнь окружающих легче и приятнее.









Рыбы

Первая половина дня очень хороша. В это время вы проявляете себя самым лучшим образом – неудивительно, что люди к вам тянутся, появляются новые союзники, партнеры и даже друзья. Вам легко вскружить кому-то голову, произвести неизгладимое впечатление на симпатичного вам человека.

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