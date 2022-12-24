Любовный гороскоп на сегодня, 25 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:15, 24 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 25 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется как-то над Вами подшутить. Вряд ли его шутка окажется действительно удачной, но он искренне хотел сделать так, чтобы вы улыбнулись, а не расстроить или обидеть вас. Поэтому постарайтесь отреагировать на его действия максимально корректно.







Телец

Сегодня для Вас главное – найти компромисс с Вашим любимым человеком. Даже самые разные люди могут ужиться, если очень этого захотят, и если у вас в этот день прийти к консенсусу не получится, значит, кто-то из вас недостаточно страстно желал этого. Печально, но факт.



Близнецы

Сегодня Ваше общение с любимым человеком будет очень серьезным и обстоятельным. Вы обсудите все общемировые проблемы, включив в их список и проблему Ваших с ним взаимоотношений, и даже некоторым из них найдете решение. Хочется верить, что осуществимое.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас уговаривать на то, чтобы не сидеть этот вечер дома, а пойти куда-нибудь вместе с целью расширить свой кругозор и просто хорошо провести время. Главное — быстро решить куда, чтобы не тратить на это минуты драгоценного вечера.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет сложно понять, почему Вас так занимает тот или иной вопрос или расстраивает та или иная проблема. Вы, конечно, можете попробовать ему объяснить Вашу точку зрения, однако звезды предупреждают: дело, скорее всего, безнадежное.





Дева

В этот день Вашему любимому человеку будет как никогда важен Ваш коэффициент интеллекта или, как его называют американцы, IQ. Причем не численное значение, а практическое применение. И если вдруг окажется, что Вы не знаете очевидных вещей, можете смело собирать чемоданы для срочного отъезда из его сердца.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку потребуется максимум внимания, чтобы не попасться ни на одну из Ваших шуток и не попасть впросак. Поэтому если Вам удастся его разыграть не раз и не два, не стоит очень собой гордиться: будет удивительнее, если разыграть Вам его не удастся.



Скорпион

Если Вы сегодня что-то не успеете сказать или предложить Вашему любимому человеку, не расстраивайтесь. За этим днем придет следующий, и хоть он и будет кардинально отличаться от всех предыдущих, но все равно оставит Вам шанс на победу. Но лучше все же успеть сегодня.



Стрелец

Сегодня Вам не стоит ничего обещать Вашему любимому человеку. Все обещания будут не более чем пустыми словами, потому что Вы сами не знаете, как все сложится уже через несколько минут, а ситуация может изменяться постоянно. Поэтому постарайтесь жить одним моментом.



Козерог

Не стоит быть слишком мнительным и пугливым, даже если поведение Вашего любимого человека этим чувствам способствует. Не тратьте жизненную энергию на то, чтобы переживать. В худшем случае она Вам пригодится для того, чтобы пережить случившееся, но ничего плохого случиться не должно.



Водолей

Если Вы ещё не состоите в браке, сегодня положение Венеры и Урана может благоприятно сказаться на Вашей будущей семейной жизни. Если у Вас есть близкий друг, в этот день он, вероятно, сделает Вам далеко идущее предложение. Взвесьте все плюсы и минусы и примите единственно правильное решение, чтобы потом не жалеть.









Рыбы

Сегодня Рыбы будут чувствовать себя уставшими и разбитыми по причине стрессов на работе, и поэтому звезды советуют устроить тихий семейный ужин со свечами, вином и фруктами в компании человека, близкого Вам душой и телом. Уложите детей пораньше спать, и расслабьтесь.

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