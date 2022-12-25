Любовный гороскоп на сегодня, 26 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:35, 25 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 26 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня звезды рекомендуют Вам побыть оптимистом хотя бы ненадолго. Это поможет в решении некоторых проблем в личной жизни и окажет благоприятное воздействие на настроение Вашего любимого человека. В любом случае, розовые очки, надетые ненадолго, еще никому не мешали.







Телец

В этот день Вам будет довольно трудно выполнить обещание, которое Вы не так давно дали Вашему любимому человеку. Звезды советуют подробно объяснить ему причины столь досадной задержки. Это будет гораздо честнее и эффективнее, нежели придумывать что-то на ходу.



Близнецы

Сегодня Вам стоит решительно порвать со всем тем в Вашей личной жизни, с чем Вы хотели порвать уже давно, и начать строить что-то новое, удивительное и прекрасное, о чем Вы так давно мечтали. Постарайтесь приложить максимум усилий для того, чтобы не ошибиться в Ваших действиях.



Рак

Сегодня для Вас день находок. Лучше любого поисковика Вы будете находить не только потерянные ручки, карандаши и пуговицы, но и любимых и любящих Вас людей. Причем в больших количествах, настолько больших, что к вечеру Вы даже начнете подумывать о том, как бы все эти сокровища потерять обратно.



Лев

Сегодня Вас будет мучить ревность: Вам будет казаться, что Ваш любимый человек, если еще не изменяет Вам, то совсем скоро это обязательно сделает. Это чувство вызвано тем, что Вы не доверяете ему, не уверены в себе или располагаете набором неопровержимых фактов? Может быть, так волноваться и не из-за чего?





Дева

Сегодня Вы для себя откроете некую истину, которая давно считается очевидной и всем понятной. Однако Ваш любимый человек порадуется Вашему открытию вместе с Вами и, может быть, даже больше Вас. Постарайтесь запомнить то, что Вам в этот день откроется, чтобы использовать это в дальнейшем.



Весы

Сегодня Ваши мысли будут витать далеко от того места, где Вы будете находиться, и тех людей, с которыми будете общаться. Ваш любимый человек, увы, исключением не станет. Ваше счастье, если он этого не заметит, потому что в противном случае Вам придется долго оправдываться и извиняться.



Скорпион

Посвятите Вашему любимому человеку какое-нибудь стихотворение. Или пьесу. Или подвиг на худой конец – убейте дракона или посуду помойте. В общем, любое безумство, даже самое благоразумное, во имя любви будет во благо вашим романтическим отношениям.



Стрелец

Сегодня Ваша личная жизнь будет сиять всеми цветами радуги и радовать Вас своим удивительным разнообразием. Постарайтесь не нарушить экологическое равновесие своей личной ниши — пусть сохранится надолго.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку придется каждое свое слово подтверждать делом, если он захочет, чтобы Вы ему поверили. Впрочем, некоторый кредит доверия Вы за время ваших встреч уже заработали, поэтому, возможно, удастся обойтись и облегченной версией, чего Вам звезды от души и желают.



Водолей

Одиночество в толпе – это про Вас. Даже рядом с любимым человеком Вы будете чувствовать себя непонятым и никому не нужным. Постарайтесь никак не демонстрировать Вашей половинке Ваши настроения: она может решить, что все из-за нее и расстроиться. А она ни в чем не виновата.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется вникать в суть Ваших проблем, потому что они будут казаться ему не очень важными. Сделайте все возможное для того, чтобы доказать ему, что Ваши проблемы касаются непосредственно и его тоже. Ведь именно так дела и обстоят.

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