Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:07, 26 дек 2022

Этот день потребует весьма требовательного отношения к себе, поскольку для сохранения хороших отношений с окружающими необходимы терпимость, деликатность, тактичность, доброжелательность и просто безупречное во всех отношениях поведения. Если сегодня ваша репутация пострадает, восстановить ее будет крайне трудно, поэтому не давайте поводов для сплетен, не распространяйте непроверенную информацию, держитесь подальше от сплетников и интриганов.







День будет приятным для тех, кто привык щедро делиться с близкими всем, что имеет, отдавать, ничего не ожидая получить взамен. Проявляя бескорыстие, добросердечие и даже наивность, вы без труда завоюете симпатии окружающих. Продолжается благоприятный период для налаживания проблемных романтических отношений. Будьте инициативны, если не хотите потерять человека, которым дорожите.



Овен

День неприятный, сложный. Вы не испытываете ни малейшего интереса к тому, чем приходится заниматься. Порой пытаетесь сосредоточиться, но напрасно – мысли ваши где-то очень далеко. Трудно правильно оценить сложившуюся ситуацию, увидеть события в реальном свете; вы старательно и настойчиво выдаете желаемое за действительное.



Телец

Сильно влияние позитивных тенденций, и день складывается очень удачно. Он отлично подходит для начала сотрудничества, поиска новых союзников и влиятельных покровителей. Очень помогает обаяние: новые знакомые моментально проникаются к вам симпатией. Больших успехов добьются Тельцы-бизнесмены, а также работники торговли.



Близнецы

День интересный и насыщенный, приносящий массу событий. Представители знака с удовольствием принимают участие в общественных мероприятиях, проявляют инициативу на работе и дома. День благоприятен для начала любых отношений, однако стоит быть готовым к тому, что человек, с которым вы этот день начинаете общаться, преподнесет вам массу сюрпризов.



Рак

Вы оказались не в лучшем положении. Человек, не раз обещавший поддержку, подводит – приходится действовать самостоятельно, и у вас даже нет времени толком разобраться в ситуации. Вероятность ошибок велика, но не может не радовать то, что вы их быстро исправите. Будьте экономны, откажитесь от дорогостоящих приобретений.



Лев

Неплохо было бы отдохнуть, побездельничать. Вы можете себе это позволить, поскольку серьезных проблем перед вами сейчас не стоит. Постарайтесь «поймать волну» веселого легкомыслия – именно она вынесет вас к счастью и удаче. И верьте в себя – ничто не разрушает ваши планы так верно, как ваш же собственный пессимизм.





Дева

Взявшись за какие-то серьезные дела, вы наверняка столкнетесь с проблемами, причем, возможно, неразрешимыми. Совершенно иначе дело обстоит с мелкими задачами, которые вы щелкаете как семечки, причем без всякой посторонней помощи. Очень сложный день с точки зрения общения: конфликты возникают легко, разгораются быстро, затухают крайне медленно. Даже самые тактичные и деликатные представители знака сегодня высказываются резко, позволяют себе обидные шутки.



Весы

Благоприятный день для делового общения. Можно обсуждать вопросы, которые тревожат вас больше всего, и не сомневаться, что принятое решение окажется для вас выгодным. Отношения с партнерами могут принять дружеский и даже романтический характер, стоит вам только захотеть.



Скорпион

Сегодня вы сможете довести до конца дела, которые начали накануне, получить ответы на вопросы, интересующие вас со вчерашнего дня. В отношениях с близкими воцаряется стабильность, у вас нет повода для волнения и беспокойства. Проведя день в кругу членов семьи, вы получите массу позитивных эмоций.



Стрелец

Спокойный день, в меру удачный, в меру приятный. Нельзя сказать, что он открывает перед вами какие-то головокружительные возможности в профессиональной сфере, но для завершения начатых дел и решения текущих задач вполне подходит. С финансовой точки зрения день будет удачным для тех, кто занимается посреднической, издательской, преподавательской деятельностью. У представителей творческих профессий появляются оригинальные идеи.



Козерог

День относительно спокойный, не осложненный какими-то серьезными проблемами и потому позволяющий немного отдохнуть и восстановить силы. За новые дела стоит браться лишь в том случае, если вы совершенно уверены в поддержке союзников, в том числе и финансовой. Своими деньгами лучше не рисковать, а вот чужими – можно (разумеется, осторожно, но это вы и так знаете).



Водолей

Вы быстро справляетесь с решением любых задач, даже самых сложных; ни одна мелочь ни ускользает от вашего внимания, поэтому суждения ваши безошибочны и точны. Подходящий день для учебы, чтения литературы, способствующей расширению кругозора, а также общения с людьми, которые могут многому вас научить.









Рыбы

Снижен жизненный потенциал, нужно постараться восстановить силы. Активная деятельность и утомительная работа нежелательны, равно как и строгое следование ранее составленному графику: вам необходима свобода для маневра. У многих представителей знака появляются новые желания и цели, но всерьез прикладывать усилия для их достижения пока рановато.

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