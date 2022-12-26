Любовный гороскоп на сегодня, 27 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:10, 26 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 27 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Что Вам важнее: деньги или счастье в любви? Сегодня этот вопрос встанет перед Вами во весь рост, и выбор будет не таким простым, как Вам может это сейчас показаться. Впрочем, он будет, а значит, наиболее оптимальный вариант станет Вашим достоянием и, звезды надеются, Вашей гордостью.







Телец

Тельцы могут узнать о любимом человеке нечто новое, если сегодня проявят внимание к мелочам. Стоит попробовать, если, конечно, Вы не считаете любимого полным совершенством и не боитесь разрушить эту идеальную картину каким-то не совсем вписывающимся в нее нюансом.



Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Вам обратить внимание на то, что Вам приснится. Этот сон наверняка будет вещим и укажет Вам на то, как будут в дальнейшем развиваться Ваши отношения с любимым человеком, чего стоит ожидать и чего опасаться. Главное, будьте внимательны к знакам.



Рак

Сегодня Вы поймете, что у Вашего любимого человека есть какая-то своя правда, которая в значительной мере отличается от Вашей. Постарайтесь ее понять и принять, ибо в противном случае ваши дорожки жизни в ближайшее время могут разойтись в разные стороны.



Лев

Сейчас у Вас напряженный период в плане отношений с любимым человеком. В Вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сегодня Вам предстоит наслаждаться каждой минутой затишья. Оцените эти моменты по достоинству.





Дева

Сегодня Вы закроете глаза на общественное мнение и в отношениях с Вашим любимым человеком поступите так, как сами считаете нужным, никого не слушая и ничьими советами не руководствуясь. Наверное, это будет самым правильным выходом из создавшейся ситуации.



Весы

У Весов в этот день могут наметиться некоторые противоречия между ними и их вторыми половинками. Виновниками проблем можете быть как Вы, так и Ваш супруг. Однако звезды предполагают, что проблемы, скорее всего, исходят от Вас. Наш звездный совет — не форсируйте события, и пусть все идет так, как идет!



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, какие именно цели Вы преследуете в Вашей повседневной жизни и как он в эти цели вписывается. Постарайтесь объяснить ему, где в шкале Ваших жизненных ценностей и приоритетов находятся чувства и как в эту концепцию вписывается он.



Стрелец

Очень приятно осознавать, что кто-то от Вас зависит, но далеко не всегда удается заставить эту особу признать свою зависимость. Если нынче Вам окажется позарез нужно почувствовать себя вершителем чьей-то судьбы, пойдите купите на базаре хомячка. С людьми экспериментировать не советуем.



Козерог

В этот день Вашему любимому человеку очень понадобится Ваше одобрение. Ему важно будет знать, что то, что он делает, действительно правильно по Вашему мнению. Постарайтесь его в этом убедить: тогда хорошо будет и Вам, и ему. И неизвестно, кому все-таки лучше.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку очень важно будет знать, что он Вам нужен, Вас интересует его мнение и желание быть постоянно рядом с Вами. Если Вы этого не сделаете, Вы рискуете потерять отношения с этим человеком или очень сильно их испортить. Постарайтесь такого исхода событий не допустить.









Рыбы

Вероятна небольшая неприятность в доме — ребенок может разбить любимые духи, или супруг придет слегка навеселе. Отнеситесь ко всему философски, ведь ничего страшного не произошло! Женщинам-Рыбам совет: спрячьте негативные эмоции сегодня подальше. Мужчинам — не ввязывайтесь в драки, иначе вам крепко достанется.

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