Любовный гороскоп на сегодня, 28 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:34, 27 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 28 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Поторопитесь! У Вас гораздо меньше времени, чем Вам могло бы показаться. Ваше счастье вот-вот отойдет с перрона в неизвестном Вам направлении, и Вам надо любыми силами задержать его здесь, не дать ему ускользнуть. У Вас еще может все получиться, надо только очень захотеть.







Телец

Даже если этот мир будет напоминать хлипкую лодку, попавшую в шторм, один только голос Вашего любимого человека сможет утихомирить волны и ветер и превратить хлипкое суденышко в надежный лайнер. А уж если Ваша половинка рядом окажется… Эффект почти не поддается описанию.



Близнецы

Что бы с Вами сегодня ни произошло, не забывайте о том, что Ваш любимый человек — не единственный, кому Вы нужны. В этом мире очень много любящих Вас людей, и со всеми нужно бывать рядом, хотя бы изредка. Даже если это несколько мешает Вашей личной жизни.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек будет говорить с Вами о непонятных Вам вещах, которые Вас будут удивлять и повергать в некое недоумение. Постарайтесь дать ему понять, что Вам не все из того, что он говорит, интересно и нужно. Если поймет и все объяснит или прекратит развивать эту тему, цены ему не будет.



Лев

У Вас сегодня могут появиться дополнительные незапланированные дела. Готовы ли Вы к тому, что нужно будет починить внезапно сломавшуюся кровать или дверь на кухню? Звезды советуют вам все по возможности делать сообща. Ваша моральная поддержка сыграет для супруга(супруги) колоссальную роль.





Дева

Сегодня, помимо личной жизни, у Вас обнаружится довольно активная общественная, которая, как водится, будет личной очень мешать. Выбирать, однако, Вам не придется — придется научиться их комбинировать и найти оптимальную сочетаемость этих столь разных параметров.



Весы

В этот день Вам непросто будет выбрать между Вашим нынешним и бывшим любимым человеком. Настоящее и будущее будут разрывать Вас напополам, и выбрать между ними будет весьма и весьма непросто. Однако Вас никто и не торопит: у Вас есть минимум неделя на обдумывание.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно сложно угадывать Ваши желания, хотя с Вашей точки зрения они будут более чем очевидными. Постарайтесь понять, что он не экстрасенс и подсказывать ему по мере надобности. Возможно, даже не по разу и не по два.



Стрелец

Иногда в отношениях с любимым человеком необходимо проявлять решительность, твердость и даже суровость. Для Вас в этот день данная истина будет особенно актуальна. Да, непросто поступать жестко с тем, кого любишь, но иногда во имя спасения любви это просто необходимо.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек невольно причинит Вам боль, причем такую, что оправляться Вы от нее будете довольно долго и тяжело. Впрочем, его может оправдать то, что сделал он это действительно не со зла, а всего лишь потому, что не подумал. Больше такого не повторится.



Водолей

Сегодня Вы обнаружите, что Ваш любимый человек – самый настоящий фанат своего дела. Он будет Вам рассказывать о своей работе или своем же хобби с таким огнем во взоре, что Вы вполне можете удивиться, поскольку про Вас он с таким огнем не говорил никогда. Может быть, только при Вас?









Рыбы

Сегодня Вам будет очень весело в компании Вашего любимого человека и его друзей. Вы почувствуете себя своим среди этих замечательных людей и захотите приложить максимум усилий для того, чтобы задержаться среди них на как можно больший период времени.

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