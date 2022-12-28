Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:17, 28 дек 2022

Есть шанс добиться успехов, но для этого нужно уделять внимание деталям, а многим этого совсем не хочется. Если вы ставите перед собой высокие цели, имейте в виду: пустяк, незначительное событие могут помешать их достижению. Поэтому будьте внимательны во всем, старайтесь ни одной мелочи не упускать из виду.







Вторая половина дня будет лучше первой, потому что появятся уверенность в успехе, а также определенность, которой долго не хватало. Если вы планируете в этот день провести время с любимым человеком, постарайтесь встретиться до семи часов вечера – позже настроение будет уже не самым подходящим для начала приятного общения.



Овен

В начале дня возможны неприятные известия, обстановка будет очень напряженной. Некстати, вопреки собственному желанию, вы оказываетесь в центре внимания. Окружающие охотно дают советы, о которых вы не просите, высказывают суждения, которых вы предпочли бы не слышать. Сдерживать недовольство происходящим очень трудно, но совершенно необходимо.



Телец

Подходящий день для бесед на любые темы. Вы получаете массу полезной информации, ваш кругозор стремительно расширяется. Из любых споров вы выходите победителем, к тому же отстаиваете свою точку зрения, никого не обижая. День подходит для восстановления дружеских и романтических отношений.



Близнецы

В этот день вас ожидает масса встреч и переговоров. Побыть наедине с собой и спокойно обдумать случившееся в последнее время едва ли удастся, но это и не беда – вам нравится быть в центре событий и всеобщего внимания. Многие Близнецы получат предложения, касающиеся смены работы, и не пожалеют, если примут их.



Рак

Первая половина дня – важное время с точки зрения личных отношений. Выбрав правильную линию поведения, их можно значительно изменить к лучшему; но важно сохранять хладнокровие, держать эмоции под контролем и не поддаваться на провокации. С профессиональной точки зрения данный период благоприятен, поскольку позволяет неплохо заработать, почти не прикладывая для этого усилий, и создать надежную базу для будущих успехов.



Лев

День идеально подходит для того, чтобы задуматься о долгосрочных планах, как деловых, так и личных. Дайте волю фантазии и вспомните, какие из ваших способностей еще не реализованы в полной мере. У вас есть все шансы обнаружить свои скрытые таланты и подготовить почву к тому, чтобы начать новое дело или проект.





Дева

Появляются новые увлечения и интересы, возрастает творческий потенциал. С вами весело и интересно, неудивительно, что желающих провести время в вашем обществе предостаточно. Возможны новые знакомства, одно из которых положит начало длительным и гармоничным романтическим отношениям.



Весы

Не пытайтесь держаться в тени – чем больше внимания вы сегодня привлечете, тем лучше (и не только для вас). День подходит для переговоров с влиятельными особами, поиска инвесторов и покровителей. Отношения, которые начинаются как деловые, могут перерасти в дружеские или романтические, если вы этого захотите.



Скорпион

Благоприятный день для учебы. Знания, которые вы получаете в этот день, вскоре помогут вам достичь каких-то профессиональных или творческих целей. Эффективны оздоровительные и профилактические процедуры, можно обратиться к нетрадиционной медицине.



Стрелец

Подходящий день для начала важного дела: удается найти самый эффективный способ решения проблем, составить четкий план действий. Можно полагаться на собственную интуицию, ее подсказки своевременны и точны. Многие представители знака начинают интересоваться чем-то новым, расширяют свой кругозор. Вы привлекаете людей умных и образованных, отличающихся нестандартным взглядом на вещи.



Козерог

Возможны финансовые проблемы. Не стоит рассчитывать на удачные сделки и выгодные покупки, ожидаемые денежные поступления едва ли поступят вовремя. Вашего внимания требуют сложные профессиональные задачи, причем от союзников вы едва ли получите ту помощь, на которую рассчитываете. Оказавшись в трудной ситуации, Козероги обнаруживают в себе новые таланты, которые и помогают представителям знака в решении проблем.



Водолей

Хотя этот день нельзя назвать очень удачным, складывается он неплохо. Вы благополучно доводите до конца ранее начатые дела, да и с реализацией новых планов проблем у вас не возникает. Плодотворно проходят переговоры, вы не только добиваетесь выгодных условий сотрудничества, но и производите самое благоприятное впечатление на людей, с которыми вам предстоит работать.









Рыбы

День незапланированных расходов, которые могут оказаться очень значительными. Не торопитесь расставаться с деньгами — есть шанс сократить траты. Можно обсуждать вопросы, касающиеся вашей заработной платы или профессионального будущего: умелая самореклама сделает свое дело.

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