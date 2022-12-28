Любовный гороскоп на сегодня, 29 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:21, 28 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 29 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня подходящий день для более чем несвоевременных конфликтов между Вами и Вашим любимым человеком. Вам даже не придется их каким бы то ни было образом провоцировать — они сами возникнут из ниоткуда. Правда, после этого могут исчезнуть в никуда.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет особенно ярким и запоминающимся, причем не только для Вас, но и для окружающих. Вы будете чувствовать себя половинкой самой настоящей звезды, и Вам это будет весьма льстить. Но еще и пугать к тому же, ибо это определенная ответственность.



Близнецы

Этот день принесет Вам множество сюрпризов, связанных с Вашей личной жизнью. Некоторые из них сюрпризами назвать будет довольно сложно: все-таки их можно было логически предугадать. Однако некоторые повергнут Вас в самый настоящий ментальный ступор. Впрочем, скорее приятный, нежели неприятный.



Рак

Вашему терпению пришел конец? Вы готовы хлопнуть дверью и покончить с этими отношениями раз и навсегда? Что ж, если это решение взвешенное, а не импульсивное, то сегодня благоприятный день для расставаний. А если Вы хотите сделать это со злости, тогда лучше лишний раз подумать.



Лев

Упорядоченность и дисциплина — вот два ключевых слова Вашего сегодняшнего дня. Вы почувствуете себя в своей тарелке, лишь построив окружающих и заставив их ходить по струнке. Если поблизости окажется предмет Ваших воздыханий, ему тоже достанется.





Дева

А помните, как все начиналось? Все было впервые и вновь… Звезды советуют сегодняшний вечер посвятить воспоминаниям о том, как вы познакомились, как между вами вспыхнуло первое чувство, как вы впервые поцеловались… В общем, переберите все ваши первые разы, все самые стоящие и интересные вехи…



Весы

Этот день Вы вряд ли будете вспоминать с нежностью, однако, скорее всего, сожалеть о содеянном тоже не станете. Что ж, коли решились рубить мосты — давайте, назад пути в таких случаях обычно нет.



Скорпион

Невозможно нравиться всем и прожить жизнь без врагов или недоброжелателей. Сегодня Вы это поймете на Вашем собственном примере или на примере Вашего любимого человека. Как Вы понимаете, день будет не из простых, но он поможет Вам укрепить Ваши отношения с Вашей половинкой, пусть даже и таким, не самым приятным путем.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто решить, что именно он хочет сказать Вам в связи с недавно произошедшим между вами инцидентом. Однако он будет осознавать необходимость серьезного разговора, поэтому будьте готовы к чему-то важному, ответственному, но с большой долей вероятности нелепому.



Козерог

Ваши отношения с любимым человеком в этот день выйдут на новый уровень. Психологи называют это стадией плато, то есть полным отсутствием подъемов и падений. Здесь Вам понадобится терпение, чтобы пережить однообразие, и изобретательность, чтобы его преодолеть.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку захочется рассказать Вам о себе что-то важное, ценное и интересное, на его взгляд. Возможно, Ваше мнение по данному вопросу будет несколько не совпадать с его точкой зрения. Однако звезды советуют в любом случае выслушать Вашу половинку.









Рыбы

Завтрашний день принесёт новые проблемы, которые Вам предстоит решать вместе с Вашим любимым человеком или уже по отдельности. Но об этом пока думать не стоит. Звёзды рекомендуют Вам жить сегодняшним днем и взять от него максимум радости и удовольствий.

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