Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:22, 29 дек 2022

Можно многое сделать. Иногда даже решение привычных задач дается труднее, чем обычно. Но и в таких ситуациях есть шанс добиться нужных результатов. Для этого требуются настойчивость и терпение. Не отказывайтесь от задуманного, если не все идет так, как хотелось бы. Лучше рассчитывать на свои силы. Если вы ни от кого не будете ждать помощи, то не придется тратить время на споры и долгие уговоры.







Стоит быть снисходительнее к близким – это позволит избежать конфликтов и ссор. У каждого есть свои слабости, и у вас тоже. Учитывайте это, и вы найдете способ сохранить хорошие отношения с теми, кто вам дорог.



Овен

День вы начинаете не в лучшем настроении. Свойственная вам раздражительность не по душе близким; но как бы они ни пытались примирить вас с действительностью (кстати, не такой уж суровой), ничего у них не получаются. Возможны ссоры (причем по самым нелепым поводам), за которыми далеко не сразу последуют примирения.



Телец

Стоит предпринять что-то совершенно необычное: вам необходимы новые ощущения. Именно они вдохновят вас на подвиги (в том числе и трудовые), помогут покорить новые вершины. Возможны перемены в профессиональной сфере – у вас появляются новые интересы, нужно найти человека, который завершит ранее начатые проекты.



Близнецы

Не самый плодотворный день. Деловая активность снижена; какие бы задачи ни стояли перед вами, за их решение вы беретесь крайне неохотно, потому и результатов добиваетесь весьма скромных. Желая избежать трудностей, вы держитесь в стороне от любых мало-мальски сложных и ответственных дел, стараетесь доверить их кому-то другому. Ни к чему хорошему такая тактика не приведет: прикладывать усилия все равно придется.



Рак

Этот день – своеобразный экватор недели, граница между сложным и благоприятным периодами. Пока не стоит торопиться: следующие дни будут удачными, тогда-то вы и сможете реализовать свои планы. А сейчас занимайтесь тем, что не особенно утомляет, общайтесь с друзьями, заводите новые знакомства. Все это идет на пользу.



Лев

Если вы не будете торопиться и принимать опрометчивые решения, то сможете в этот день сделать немало полезного. Кроме того, важно руководствоваться собственным, а не чужим мнением – ведь именно вы понимаете, как следует действовать в сложившейся ситуации, а окружающие об этом даже не догадываются.





Дева

Вероятность неудач тем выше, чем больше вы полагаетесь на везение. Дева, предпочитающие рассчитывать на собственные силы и готовые трудиться в поте лица ради достижения нужного результата, имеют все шансы достичь успеха. Будьте готовы помогать окружающим, вдохновлять их и вести за собой.



Весы

Не торопитесь: медленное развитие событий является одной из основных характеристик этого дня. Ваша задача – приспособиться к неспешному ритму; как только вы с этим справитесь, дела пойдут на лад. Возможны серьезные разногласия с представителями старшего поколения, особенно трудно прийти к единому мнению по вопросам, касающимся далекого будущего.



Скорпион

Это не самый многообещающий день с профессиональной точки зрения. Скорпионы настроены оптимистично, радуются жизни, с удовольствием общаются с друзьями, но вот работать представителям знака совсем не хочется. Поэтому они слишком охотно поручают свои дела кому-то другому и не особенно внимательно следят за тем, чтобы все было выполнено должным образом.



Стрелец

Вам можно только позавидовать: день складывается очень удачно, позволяя решить давно существующие проблемы и уладить все дела. Ваш жизненный потенциал очень высок, любая работа спорится, и вряд ли найдется человек, способный противостоять силе вашего обаяния.



Козерог

Появится возможность довести до конца какие-то ранее начатые дела, и вы используете ее — но это не помешает вам весело провести время и насладиться общением с людьми, которые вам дороги. Вы прекрасно ладите с близкими людьми, все давние разногласия и конфликты забываются. Хорошо покупать или делать своими руками подарки для тех, кто вам дорог.



Водолей

Очень напряженный, сложный, а в некоторых случаях – и откровенно неудачный день. Старайтесь не предпринимать ничего важного, не привлекать к себе лишнего внимания. Держитесь в тени, не ждите немедленной награды за труды. Избегайте рискованных сделок, не тратьте деньги на то, что в данный момент не является для вас необходимым.









Рыбы

Очень удачный день для представителей знака, чья деятельность требует постоянного общения, частых встреч с новыми людьми. Вы ведете себя безупречно, производите неизгладимое впечатление на всех, с кем имеете дело. Безупречный вкус и тонкий юмор не останутся незамеченными.

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