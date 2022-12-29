Любовный гороскоп на сегодня, 30 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:25, 29 дек 2022

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком будете напоминать окружающим четырехлетних детей, которых воспитательница детского сада к их огромному счастью наконец-то оставила без присмотра. Впрочем, дошколятам у вас учиться и учиться шалостям, проказам и заразительному смеху.







Телец

Хороший день для того, чтобы в ваших отношениях появился третий. Но не лишний и даже не запасной. Просто кто-то, кого вы будете любить, о ком вам захочется заботиться. Вместе. Котенок, щенок, попугайчик или ребенок – решать вам. Только обязательно решите этот вопрос совместно.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется долго и внимательно рассматривать ваши фотографии, от самых ранних до самых поздних, причем подолгу и не по разу. Придется Вам с этим как-то смириться, даже если Вы ненавидите свои изображения. Или сказать, что у Вас их просто нет.



Рак

Звезды рекомендуют сегодня Вам быть счастливым. Как говаривал Козьма Прутков: «Хочешь быть счастливым — будь им». Повода не нужно. Ваш любимый рядом с Вами? Просто здорово! Далеко от Вас? Зато он в принципе есть! Вы еще не нашли Вашу половинку? Значит, самое интересное у Вас еще впереди. Повод радоваться есть всегда, главное очень захотеть!



Лев

Сегодня окажется, что чувства Вашего любимого человека куда более глубокие, чем Вам казалось все это время. А значит, изменить их каким бы то ни было образом будет практически нереально, даже если Вы очень этого захотите. Впрочем, стабильность – это хорошо.





Дева

Попробуйте прожить сегодняшний день в соответствии с правилами этикета. Сервируйте стол к ужину, разговаривайте вежливо и изысканно, будьте внимательны и предупредительны. Это позволит Вам значительно вырасти в глазах Вашей половинки. Да и сами Вы себя после этого дня очень зауважаете.



Весы

В этот день Вам придется принять активное участие в личной жизни Вашего лучшего друга. Главное, чтобы оно не окончилось созданием любовного треугольника, одним из углов которого станете Вы. Пожалуй, такие проблемы Вам в жизни сейчас не нужны. Поэкспериментируете попозже.



Скорпион

Сегодня в Вашем любимом человеке проснется тяга к публичности. Очень многое из того, что он будет делать, сделается напоказ, чтобы всем было завидно или захотелось сделать так же. В том числе многие его объятия и поцелуи будут рассчитаны на «широкую публику». Впрочем, Вам это тоже доставит определенное удовольствие.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет нравиться Вас поддразнивать и провоцировать на те или иные действия. Оказывается, Вы способны очень на многое, если Вас поддеть, подначить или если Вам вдруг заявить: «Ты этого точно не сможешь сделать». Может быть, не стоит вестись на провокации?



Козерог

В этот день в решении Ваших проблем с Вашим любимым человеком Вам помогут нетривиальные и даже парадоксальные решения. Чем неожиданней будет то, что Вы придумаете, тем с большей вероятностью оно сработает. Не бойтесь фантазировать и рисковать. Хуже точно не будет!



Водолей

В этот день не стоит надеяться, что Ваш любимый человек сам догадается, чего Вы от него ждете и хотите, и предложит Вам это с радостью и светлой улыбкой. Придется попросить его об этом, причем может статься так, что неоднократно. Если это не противоречит Вашим принципам, разумеется.









Рыбы

Как бы Вам сегодня ни хотелось отвлечься от решения Ваших проблем с Вашей личной жизнью, делать этого ни в коем случае нельзя. Именно в этот день у Вас появится уникальная возможность изменить все в лучшую сторону, причем быстро и максимально безболезненно.

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