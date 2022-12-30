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Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:44, 30 дек 2022

Этот день подходит для начала больших дел и серьезных проектов. Ваши деловые качества – хватка, умение добиваться своего, давать происходящему объективную оценку и добиваться отличных результатов – сегодня проявятся в полной мере. При этом нужно быть готовым встретить серьезный отпор, если вы будете слишком настаивать на своем: сегодня даже самые безобидные превращаются в настоящих акул.



При этом у большинства людей доминирует эмоциональное восприятие мира, накапливаются новые впечатления, настроение меняется резко и без всяких причин. Можно влюбиться с первого взгляда или разочароваться в человеке, которого знаете много лет, поссориться со старым другом или облагодетельствовать врага; степень непредсказуемости поступков очень высока.

Овен
День в целом нельзя назвать плохим – он открывает интересные возможности, радует вас стоящими идеями и заманчивыми предложениями. Но ваше настроение оставляет желать лучшего, и вы абсолютно все умудряетесь видеть в мрачном свете. Где ваш обычный оптимизм? Отыщите его, и жизнь наладится.

Телец
Влияние позитивных тенденций будет сильным, и день сложится удачно. Появляются новые деловые интересы, вы встречаете людей, благодаря которым сможете воплотить свои замыслы в жизнь. Важно не торопиться: поспешные решения приведут к ошибкам, исправление которых потребует времени.

Близнецы
День может пройти неплохо, но вам придется много работать. Не рассчитывайте на легкие успехи, везение, случайные победы. Только упорный труд может принести результат. К счастью, вы можете рассчитывать на своих единомышленников: они всегда рядом, охотно выполняют ваши поручения, щедро делятся интересными идеями.

Рак
Очень сильно влияние позитивных тенденций, это один из тех дней, когда у вас есть шанс одержать действительно значительные победы. Времени хватает на все – и на работу, и на общественную деятельность, и на отдых, и на общение с близкими. Вероятно посещение мероприятий светского или культурного характера. Финансовая картина благоприятна.

Лев
Удивительное дело: вы пребываете в растерянности и не знаете, что предпринять. Такое состояние для вас дискомфортно, а потому едва ли сохранится надолго. Старайтесь действовать осторожно, избегайте ненужного риска. Чем в большей степени вы следуете традициям, тем меньшей опасности себя подвергаете.


Дева
В первой половине дня возможны неприятные известия. Атмосфера становится напряженной, вы понимаете, что пришло время что-то менять в отношениях с близкими, по-новому расставлять акценты. Труднее всего будет найти общий язык с представителями противоположного пола. От них же вы услышите наиболее резкие критические замечания.

Весы
Это прекрасный день для интеллектуального труда и решения любых сложных задач. Вы блестяще преодолеваете все испытания; окружающие видят это и не только обращаются к вам за советами, но и прислушиваются к ним. Возможны полезные знакомства, день отлично подходит для публичных выступлений, а также для учебы – любую полученную информацию вы запоминаете надолго.

Скорпион
У вас достаточно сил и энергии для реализации новых замыслов. Даже если что-то идет не так, вы не сдаетесь. Возможно начало плодотворного сотрудничества. Хорошо, если вашим деловым партнером станет женщина. Можно отправляться в деловые поездки, проводить переговоры с зарубежными партнерами, начинать изучение иностранного языка.

Стрелец
Можно взяться за какое-то новое дело, но лучше не торопиться, и уж точно не стоит приниматься за решение важных задач с самого утра. Первая половина дня может быть довольно напряженной, особенно у тех, кто назначил на это время встречи и переговоры. Но постепенно влияние позитивных тенденций усиливается, вы добиваетесь все более значительных успехов.

Козерог
Чем сложнее и важнее вопросы, требующие решения в этот день, тем лучших результатов вы добиваетесь. Велик соблазн обратиться к нечестным методам, чтобы одержать верх над соперниками. Удачно проходят деловые поездки, возможно получение предложения о работе в другом городе или регионе. Благоприятный день для коммерческой деятельности, можно заключать сделки.

Водолей
Вам никак не удается найти общий язык с окружающими; это касается и деловой, и личной сферы. Многие представители знака так часто сталкиваются с непониманием, что начинают абсолютно всех считать своими врагами и рискуют остаться в полном одиночестве. Вы склонны тратить деньги крайне неразумно и к концу дня можете остаться на мели.



Рыбы
Едва ли в этот день вы добьетесь значительных успехов: все, кому не лень, стоят у вас на пути. Друзья, союзники и единомышленники заняты собственными делами, на их помощь едва ли можно рассчитывать. В ваши дела, как профессиональные, так и личные, с большим энтузиазмом вмешиваются особы, преследующие собственные интересы. Дело может дойти до серьезного конфликта.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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