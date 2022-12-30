Любовный гороскоп на сегодня, 31 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:47, 30 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 31 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

В этот день звезды рекомендуют Вам привлечь к себе внимание Вашего любимого человека каким-нибудь особенно экстравагантным способом. Например, необычным одеянием, нетривиальным поведением или несвойственным Вам обычно безразличием. Для достижения цели хороши все средства.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет несколько в тягость Ваше общество. Впрочем, все будет зависеть от того, насколько интересным собеседником Вы будете и насколько Ваше поведение будет совпадать с ожиданиями Вашего любимого человека. Если не будет совсем – вечер будет прожит зря.



Близнецы

Постарайтесь сегодня вести себя максимально естественно, чтобы продемонстрировать Вашему любимому человеку все грани Вашего удивительного характера. Пусть он поймет, что Вы удивительны и уникальны, и решит для себя, хочет ли он быть именно с Вами, а не с тем образом, который он для себя раньше рисовал.



Рак

Кажется, Ваши проблемы гораздо серьезнее, чем Вы думаете. Один чмоком в щечку и словом «прости» здесь не обойдется. Придется принимать более решительные и кардинальные меры. Сегодня замечательный день для их совместного обдумывания. И даже для начала применения их на практике.



Лев

Сегодня Ваши мысли будут витать далеко от того места, где Вы будете находиться, и тех людей, с которыми будете общаться. Ваш любимый человек, увы, исключением не станет. Ваше счастье, если он этого не заметит, потому что в противном случае Вам придется долго оправдываться и извиняться.





Дева

Нынче Вы, скорее всего, будете одиноки. Что ж в этом есть свои прелести — Вы можете заняться самосовершенствованием. Хотя бы умную книжку почитайте — лишним не будет. Может быть, сумеете вычитать из нее материал на пару разговоров, и это поможет Вам произвести впечатление.



Весы

Сегодня Ваш любимый человек своим наличием разрушит большую часть Ваших планов и может даже сбить расписание, к которому Вы привыкли за довольно долгий промежуток времени. Впрочем, скорее всего, Вы об этом не пожалеете. Разве что совсем чуть-чуть, для проформы.



Скорпион

Чем меньше Вы в этот день будете проявлять инициативы, тем лучше. Увы, сегодня она для Вас будет наказуемой как никогда. Пусть Ваш любимый человек сам находит оптимальные выходы из создавшейся ситуации, а Ваш голос будет лишь совещательным, без права принятия окончательного решения.



Стрелец

Сегодня перед Вами откроется несколько довольно заманчивых перспектив, одна другой привлекательнее. Вам и Вашему любимому человеку придётся довольно спешно выбирать, какая из них Вас больше привлекает, потому что промедление для Вас будет практически смерти подобно.



Козерог

Сегодня очень важно подобрать музыку, которая будет целиком и полностью отвечать как Вашему настроению, так и настроению Вашего любимого человека. Только под аккомпанемент нужной мелодии вы сможете прийти к взаимопониманию, а значит, хорошо, радостно и плодотворно пообщаться.



Водолей

В этот день Вашему любимому человеку будет неприятно рассказывать Вам о своих чувствах. Может быть, они настолько интимны, что он не почувствует в себе сил открыться Вам целиком и полностью, поэтому не стоит его пытать. Если почувствует в себе силы – все расскажет сам.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень трудно сориентироваться в окружающей обстановке. Вам придется побыть кем-то вроде поводыря или доброго спутника, помогающего туристу в совершенно не знакомом ему городе. Главное, не переусердствовать в своей спасительной миссии.

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