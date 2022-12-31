Любовный гороскоп на сегодня, 1 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:31, 31 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 1 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек покажет себя с лучшей стороны. Причем с настолько лучшей, что Вы и думать забудете о том, что у него есть какие-то недостатки. Пожалуй, розовые очки будут в этот день Вашим самым нужным и модным аксессуаром. Постарайтесь с ними не расставаться.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобятся помощь и поддержка. Если он не получит их от Вас, он отправится на их поиски в компанию друзей или малознакомых людей, где вполне может найти подходящего утешителя, способного впоследствии занять Ваше место в его сердце.



Близнецы

В этот день постарайтесь уделить Вашей личной жизни как можно больше времени и сил. Это будет, конечно, непросто, однако игра будет стоить свеч, ибо Ваш любимый человек оценит сполна Ваши старания. А если его у Вас пока нет – вполне может появиться.



Рак

Возьмите себя в руки. Вы же, в конце концов, сильная личность! Ваша сила сегодня понадобится вашему тандему как никогда. Более того, без нее все то хорошее, что между вами было, есть и, возможно, будет, имеет шансы рассыпаться, как карточный домик. Не хотелось бы такого грустного финала.



Лев

Сегодня у Вас будет хватать времени на всё, кроме семьи и личной жизни. С одной стороны, любящих Вас людей это может обидеть. А с другой, Вы успеете сегодня так много, что потом сможете уделять обиженным гораздо больше сил и внимания. Обязательно объясните им это.





Дева

Не самый хороший день для выяснения отношений. Ничего хорошего Вы сегодня все равно не выясните, ибо любая фраза с содержанием «Любовь моя, нам нужно обсудить» будет вызывать неминуемый приступ раздражения у Вашего любимого человека. Самый мягкий ответ, который Вы сможете получить – «Давай в другой раз».



Весы

Даже если Вашего любимого человека сегодня не будет рядом с Вами, звезды советуют продолжать радоваться жизни и получать удовольствие от каждой ее минуты. Вряд ли Вашей половинке так уж понравится, если в ее отсутствие Вы будете ходить мрачнее тучи. Вот и не стоит ее расстраивать.



Скорпион

Пусть сегодня Ваши глаза расширяются в радостном изумлении, как у первоклашки, впервые увидевшем школу! А повод, поверьте, будет. Поведение Вашего любимого человека, например. Оно будет более чем праздничным и неожиданным. Впрочем, чтобы оно было неожиданным, его не надо ожидать.



Стрелец

В этот день какое-то Ваше увлечение захватит Вас настолько, что Вам будет совершенно не до Вашего любимого человека и его проблем. Постарайтесь, впрочем, уделить ему хотя бы несколько минут Вашего драгоценного внимания, иначе дальнейшие ваши отношения будут складываться довольно-таки непросто.



Козерог

Хотите Вы того или нет, но сегодня Вам придется убедиться, насколько для Вас с Вашим милым рай в шалаше. Каким образом судьба осуществит это испытание, пока непонятно, но к нему следует подготовиться ответственно: выводов из этого дня Вы сделаете очень много и очень разных.



Водолей

В этот день Вашему любимому человеку придется по десять раз объяснять какие-то весьма очевидные для Вас истины. К сожалению, объяснить все до конца Вам так и не удастся: некоторые вещи останутся непонятыми и непрочувствованными. Придется как-то с этим смириться.









Рыбы

Если Вы давно хотели завести служебный роман, сегодня самый подходящий для этого день. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы завязывающиеся отношения не навредили ни Вам, ни Вашему потенциально любимому человеку, и чтобы происходящее никого из вас не скомпрометировало.

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