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Гороскоп на сегодня, 2 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:10, 01 янв 2023

День очень плодотворный и столь же утомительный. В нем будет немало пустой суеты, но достаточно окажется и перспективных проектов, интересных начинаний. Проблема же состоит в том, чтобы отделить одно от другого, не упустить важного и не дать незначительным мелочам поглотить вас. Неплохо было бы придерживаться заранее составленного плана; если такового не имеется, хотя бы выберите основную цель и сохраняйте ей верность в течение всего дня.



Деловые отношения оказываются важнее личных, даже в семье и в общении с близкими большинство людей придерживается профессионально-сдержанного тона. Это позволяет избегать ссор, но мешает подлинной близости.

Овен
Это неоднозначный день – сильны и позитивные, и негативные тенденции. Несмотря на влияние последних, у вас есть шанс добиться успеха. Правда, для этого придется обратиться за помощью к какому-то известному (пусть и в узких кругах) и влиятельному человеку. Благодаря своему оптимизму вы найдете решение какой-то сложной задачи.

Телец
Вас ждет удачный день. Особенно хорошо он сложится для тех, кто умеет сочетать деловые и личные интересы, не стесняется пользоваться своим обаянием для достижения профессиональных целей.

Близнецы
Придется приложить усилия, чтобы довести до конца дела, начатые ранее, но откладывать это не стоит. Аккуратность, граничащая с педантизмом, помогает не допустить ошибок в работе (в первую очередь это касается тех, кто имеет дело с финансовыми документами). Не исключены вынужденные контакты с чиновниками, представителями проверяющих организаций.

Рак
Вы достигаете больших успехов благодаря своевременной помощи союзников и друзей. У многих представителей знака появляется возможность подняться по служебной лестнице, воспользовавшись давними знакомствами или покровительством влиятельной особы. Благоприятные день для проведения деловых переговоров, выступлений на публике. Эксперименты с имиджем можно назвать удачными: даже если вы не слишком довольны результатом, окружающие будут в восторге.

Лев
Вам предстоит сделать очень многое, поэтому чем раньше вы приступите к реализации своих планов, тем лучше. Утром могут возникать разногласия с коллегами и руководством, но в последующие часы взаимопонимание удастся восстановить. Вероятно получение важной информации, касающейся вашей работы и ее оплаты.


Дева
Девы должны быть готовы к неприятностям в профессиональной сфере. Едва ли этот день будет легким и приятным: он готовит представителям царственного знака много испытаний. Возможны проверки вашей работы, и вполне вероятно, что руководство останется вами крайне недовольно. Не исключены штрафы и иные санкции.

Весы
Удача на вашей стороне, и этим можно воспользоваться, чтобы достичь давно поставленных целей и осуществить давние замыслы. Вам не надо напоминать об осторожности: рисковать и участвовать в авантюрах вы и так не станете, и правильно делаете. Очень важно следить за порядком в финансовых делах, избегать малейшей путаницы.

Скорпион
Не все планы можно осуществить – чем раньше вы это поймете, тем больше сил сэкономите. Нужно иметь в виду, что на помощь друзей, коллег и родственников рассчитывать не приходится. Хотите чего-то добиться – действуйте самостоятельно. Финансовая картина неблагоприятна, от покупок лучше воздержаться.

Стрелец
Неплохой день с профессиональной точки зрения: он не таит серьезных опасностей, вы можете смело браться за новые проекты и спокойно продолжать трудиться над старыми. В совместной работе вам предстоит быть не только вдохновителем, но и двигателем. Это весьма утомительно, но, к счастью, результативно.

Козерог
День не будет легким, вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей и не растерять того, что вы обрели ценой больших усилий. Атмосфера на работе неблагоприятна, трудно найти общий язык с коллегами и деловыми партнерами, порой кажется, что вы окружены врагами.

Водолей
Это очень благоприятный день, один из самых лучших на этой неделе. Вы находите необычный, но эффективный способ воплотить в жизнь свои замыслы, добиться исполнения сокровенных желаний. В поддержке вы не нуждаетесь, но союзники и единомышленники все же находятся, а это значит, что вам будет с кем разделить радость победы.



Рыбы
Очень благоприятный день для работы, открывается масса интересных возможностей. Вы честолюбивы, и это сегодня идет вам на пользу. Окружающие не остаются равнодушными к вашему обаянию, но, к сожалению, тянутся к вам не только хорошие люди, так что будьте разборчивы.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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